Los vallisoletanos que buscan compañía y conversación junto a 'la Bola'

Si acercas el oído a los corrillos –a estas tertulias cotidianas de la avenida de Palencia–, escucharás hablar de vacunas y de recuerdos, de citas con los médicos y preocupaciones por los hijos, de las ocurrencias de los nietos y lo visto anoche en la televisión.«De nuestras cosas, vaya», dicen María Teresa, Magdalena, Angelines o María Jesús, cuatro mujeres que a diario («o siempre que podemos») se citan para la parlada en el cruce de la avenida de Palencia con Real de Burgos.

Allí, en un puñado de adoquines que se ensancha para hacer menos estrecha la acera, hay once bancos desperdigados, siete árboles para regalar algo de sombra y un largo escaño de piedra («a veces está muy frío») que bordea la escultura 'La unión del mundo'.Los asiduos la conocen como 'la Bola'.

Yquedar en 'la Bola' es habitual entre muchos vecinos (sobre todo veteranos) de la zona. «Algunos la llaman la plaza del Imserso», bromean. «Es un sitio muy agradable para quedar y está en el centro del barrio», dice Violeta, quien acude junto a su madre (de 94 años)para reunirse con amigas y vecinas. ¿Cómo se podría mejorar el espacio? «Tal vez si pusieran una pérgola o algo que nos diera sombra en verano estaría bien. O esas estufas de la terraza para poder venir también en invierno», comentan. Precisamente, el PSOE ha pedido esta semana al Ayuntamiento que pode los setos que rodean la escultura, ya que «obstaculizan su lectura y no puede apreciarse con claridad». «La poda es insuficiente y el mensaje queda sepultado tras una barrera vegetal que nunca debió imponerse a la escultura», añaden fuentes socialistas.

Los hay que se acercan dándose un paseo «desde la Lauki», como Luis, Ángela y Pilar. Otros apenas tienen que bajar unas escaleras desde su casa, como Gloria Repiso y Manuel Martín, de 88 y 92 años. «Al final, todo el mundo se conoce.

Por la mañana, casi todos los que vienen son hombres. Por la tarde hay más variedad, pero casi siempre son las mismas personas, y eso crea una cierta sensación de compañía y comunidad», apuntan Alfredo y Chus, quienes lamentan que este punto de encunetro se pierda ahora que el frío está a la vuelta de la esquina.

Los encuentros de 'la Bola' La escultura, una obra de Mariano Cobo inaugurada en el año 2003, se llama 'La unión del mundo', pero muy pocos la llaman así. «Es 'la Bola'», dicen los habituales de una zona que se convierte, cuando el tiempo lo permite, en lugar de encuentro, entre la avenida de Palencia y Real de Burgos. Decenas de personas se citan a diario en sus bancos para pasar la mañana o la tarde en compañía.

