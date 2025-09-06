El vallisoletano José Moro se casa a sus 66 años con Fátima Pereyra El presidente de Bodegas Cepa 21 y la diseñadora de interiores han contraído matrimonio en la Hacienda de Medina Carmona en Sevilla

Sonia Quintana Valladolid Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:21 Comenta Compartir

El empresario vallisoletano José Moro (Pesquera de Duero, 1959)​ y la diseñadora de interiores Fátima Pereyra Moreno se han dado el 'sí quiero' ayer -viernes 5 de septiembre- en la Hacienda de Medina Carmona en Sevilla, tal y como ambos protagonistas han desvelado en sus redes sociales. «Y llegó el día 04/05/2025 te quiero @josemoroes infinito», ha escrito la empresaria en su cuenta de Instagram, en la que ha compartido algunas de las fotografías del enlace celebrado ayer (pese a que a la novia, con los nervios, suponemos, le ha bailado la fecha en Instagram). El vallisoletano, por su parte, ha compartido las 'stories' de algunos de sus amigos e invitados al enlace, entre ellos, la de Raúl Berdones, presidente fundador Secuoya Content Group.

La pareja estuvo acompañada de muchos rostros conocidos. La empresaria Vicky Martín Berrocal, gran amiga de la novia, no quiso perderse el bodorrio y escribió en sus redes sociales. «Esta boda la quiero disfrutar. Móvil apagado desde ya», junto con una fotografía, entre otras, de ella lista para la fiesta, en la que solo se ve una parte de su vestido y un enorme pendiente. El 'dress code' de la boda 'obligaba' a todas las invitadas a ir de color negro y a ellos, de esmoquin. Parece que todo el mundo cumplió, desde los presentadores de televisión Carlos Sobera y Joaquín Prat, pasando por el torero Miguel Ángel Perera o el histórico jugador del Real Madrid y actual delegado del equipo blanco, Chendo.

Ampliar

Los recién casados se conocieron hace dos años en el cumpleaños del periodista radiofónico Carlos Herrera y, desde entonces, cuentan sus allegados, no se han separado. La empresaria celebró el año pasado en la bodega vallisoletana su cumpleaños, rodeada de amigas como Vicky y Rocío Martín Berrocal, su madre Victoria, Elena Tablada o la presentadora de televisión y modelo María José Suárez, que también ha compartido en Instagram algunas instantáneas de la boda de José Moro y Fátima Pereyra, en las que se puede ver, entre otros, a la periodista Cristina Tárrega y Rocío Martín Berrocal.

Ampliar mariajosesuarezoficial

Al más puro estilo Audrey Hepburn, la novia lució un vestido blanco midi satinado de manga francesa y cuello redondo, que combinó con unos 'stilettos', en blanco y negro, un bolso de mano negro de piel de Saint Laurent, pamela y pendientes largos con diamantes y perlas.