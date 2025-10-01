Vallatarde y Vallanoche vuelven en otoño con nuevas propuestas El programa se desarrollará entre el 3 de octubre y el 20 de diciembre

El Norte Valladolid Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:15

La concejala de Juventud del Ayuntamiento de Valladolid, Carolina del Bosque, ha presentado junto con la vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asociación Aspaym Castilla y León Juventud, Lucía Puerta, y el coordinador de los programas, Alfonso Martín, la nueva programación de otoño de Vallanoche y Vallatarde, que vuelve a llenar la ciudad de propuestas deportivas, creativas y culturales dirigidas a los jóvenes tras sumar más de 18.300 participantes en lo que va de 2025.

Como ha explicado la concejala, «en esta edición, la Asociación Aspaym Castilla y León Juventud desarrollará el novedoso proyecto 'Un puente hacia la inclusión', cofinanciado por el Ayuntamiento. A través de un asesoramiento técnico especializado y de un servicio de asistencia personal durante las actividades, se trabajará para hacer accesible la programación juvenil, garantizando su carácter inclusivo. Con ello, se impulsa un nuevo reto para la política de juventud en Valladolid: asegurar la igualdad de oportunidades y la participación de todas las personas jóvenes sin barreras», concluyó.

La programación se desarrollará entre el 3 de octubre y el 20 de diciembre, con actividades gratuitas dirigidas a jóvenes de 11 a 14 años en Vallatarde y de 14 a 30 años en Vallanoche. Las actividades son gratuitas y con plazas limitadas, por lo que se recomienda inscripción previa en www.vallanoche.es.