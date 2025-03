Valladolid recibe una tímida nevada como aperitivo de una semana pasada por agua

J. Sanz Valladolid Domingo, 2 de marzo 2025, 10:58 Comenta Compartir

Las previsiones no se han equivocado y Valladolid ha visto nevar este domingo por vez primera en lo que va de año, y en lo ... que va de invierno. Ha sido, no obstante, una tímida nevada, poco más que aguanieve, que ha durado poco más de una hora a partir de las nueve de la mañana. Pero ha nevado al fin al cabo y no lo hacía en la capital desde hace justo un año.

Valladolid se encuentra en situación de aviso amarillo, precisamente desde las nueve de la mañana, ante la previsión de que puedan acumularse hasta dos centímetros de nieve (especialmente al sur y este de la provincia) hasta las seis de la tarde. Después, en principio, no nevará y se espera un cambio meteorológico que traerá una subida notable de las temperaturas a partir de mañana mismo y que dejará una semana literalmente pasada por agua. Marzo, en cualquier caso, ha arrancado con frío. Ayer el mercurio no alcanzó siquiera los ocho grados de máxima y este domingo ha amanecido con una mínima 1,2. Y apenas superará los seis. Este acusado descenso de las temperaturas responde la irrupción de una masa de aire muy frío procedente del nordeste de la península y a la llegada de una corriente más cálida y húmeda desde el Mediterráneo. Las temperaturas subirán a partir del lunes para rondar los quince grados de máxima Esta situación ha provocado que haga frío, mucho frío, este fin de semana y que Valladolid haya amanecido este domingo con una cortinilla de nieve en torno a las nueve de la mañana. La tímida nevada, no obstante, ha cesado poco más de una hora después. Las previsiones apuntan a que aún podrían escaparse algunos copos más hasta mediada la tarde. Después se esperan lluvias dispersas hasta la finalización del día. Este cambio del tiempo llega después de una final de febrero que fue muy cálido. Tanto es así que las temperaturas de este fin de semana no se registraban en la capital desde comienzos del mes pasado. Pero será un frío, aderezado con rachas de viento gélido del noreste, que dará paso a partir de este lunes a una sucesión de jornadas marcadas por chubascos. Marzo arranca así con frío y nieve y se espera que continúe llenando las reservas hídricas de Valladolid con acumulaciones importantes de lluvia que podrían superar todo lo esperado para el mes completo (32 litros), como mínimo, hasta el próximo domingo (9 de marzo). Y puede que hasta el inicio de la semana próxima. Noticias relacionadas Valladolid despide el enero más cálido del siglo y el cuarto más lluvioso Valladolid despide envuelta en niebla el tercer año más cálido de su historia Las temperaturas, eso sí, subirán de manera notable a partir del lunes para volver a rondar los 15 grados de máxima y superar con creces los 5 de mínima en adelante. Todo ello con cielos cubiertos y lluvias dispersas, puntualmente más intensas en forma de chubascos, que podrían dejar más de cuarenta litros (en su conjunto) durante los próximos siete a nueve días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), de momento, mantiene activado el aviso amarillo por nevadas en la provincia hasta las seis de la tarde. La última vez que nevó en Valladolid fue el 8 de marzo del año pasado. Este invierno, hasta hoy, no se había vuelto a ver un copo.

