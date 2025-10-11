El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una alumna entrando en la Facultad de Medicina. Carlos Espeso
Valladolid

La UVA aprueba la memoria del Grado de Farmacia

Está previsto que se implante en la Facultad de Medicina en el curso 2026-2027

El Norte

Valladolid

Sábado, 11 de octubre 2025, 16:38

Comenta

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó la memoria para la verificación del nuevo Grado de Farmacia, que está previsto que se implante en la Facultad de Medicina en el curso 2026-2027 con un número de plazas de nuevo ingreso de 60 en modalidad presencial. Tal y como recoge la memoria, la implantación de este grado permitirá completar la oferta biosanitaria de la UVa con unos estudios de alta demanda y empleabilidad, que establecer sinergias entre la Facultad de Medicina y la de Ciencias y que aprovechará recursos compartidos por los otros grados biosanitarios de la UVa.

Por otro lado, dentro del orden del día, y a propuesta de la Comisión de Profesorado, se han aprobado dos plazas de estabilización de investigadores, cumpliendo así el compromiso contemplado en las líneas de actuación. Asimismo, se ha dado luz verde a la propuesta de la oferta de empleo público del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios que contempla 60 plazas nuevas.

Por último, el Consejo de Gobierno aprobó el Código de Buenas Prácticas en Investigación de la Universidad de Valladolid, que tiene como objetivo establecer los principios generales que deben prevalecer en las actividades científicas realizadas en la UVa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los síntomas de las nuevas variantes de covid que aumentan los contagios este otoño
  2. 2

    La tercera sartén olvidada al fuego en tres días deja heridos a dos jóvenes y su padre
  3. 3 Caen de un camión fardos de paja en llamas sobre la A-62 a su paso por Cabezón de Pisuerga
  4. 4 Mueren dos personas en la colisión frontal entre una furgoneta y un turismo en Burgos
  5. 5 Detenido un menor por huir y embestir a un policía con un patinete eléctrico
  6. 6 Aguilar de Campoo llora la muerte de dos vecinos en un accidente de tráfico: «Es un suceso traumático»
  7. 7

    El veranillo eterno de San Miguel se prolongará en Valladolid hasta después del puente del Pilar
  8. 8

    El asesino confeso de Teresa admite que sabía que la enfermera estaba sola en casa
  9. 9 Un menú diferente cada día con cocina de aprovechamiento en pleno barrio de La Rondilla
  10. 10 Medio siglo de recuerdos para los químicos de 1975

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La UVA aprueba la memoria del Grado de Farmacia

La UVA aprueba la memoria del Grado de Farmacia