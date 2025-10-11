La UVA aprueba la memoria del Grado de Farmacia

El Norte Valladolid Sábado, 11 de octubre 2025, 16:38 Comenta Compartir

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó la memoria para la verificación del nuevo Grado de Farmacia, que está previsto que se implante en la Facultad de Medicina en el curso 2026-2027 con un número de plazas de nuevo ingreso de 60 en modalidad presencial. Tal y como recoge la memoria, la implantación de este grado permitirá completar la oferta biosanitaria de la UVa con unos estudios de alta demanda y empleabilidad, que establecer sinergias entre la Facultad de Medicina y la de Ciencias y que aprovechará recursos compartidos por los otros grados biosanitarios de la UVa.

Por otro lado, dentro del orden del día, y a propuesta de la Comisión de Profesorado, se han aprobado dos plazas de estabilización de investigadores, cumpliendo así el compromiso contemplado en las líneas de actuación. Asimismo, se ha dado luz verde a la propuesta de la oferta de empleo público del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios que contempla 60 plazas nuevas.

Por último, el Consejo de Gobierno aprobó el Código de Buenas Prácticas en Investigación de la Universidad de Valladolid, que tiene como objetivo establecer los principios generales que deben prevalecer en las actividades científicas realizadas en la UVa.