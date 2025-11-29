El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los tunos, durante el pasacalles por la calle Mantería, rumbo a la iglesia de la Vera Cruz.
Los tunos, durante el pasacalles por la calle Mantería, rumbo a la iglesia de la Vera Cruz. Vídeo: Javier Burrieza

La tuna ronda a la Virgen de la Vera Cruz durante un certamen celebrado en Valladolid

La programación de este fin de semana incluye un pasacalles por Platerías y un concierto en el Palacio Conde Ansúrez

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:15

Comenta

El sonido de las guitarras y bandurrias ha conquistado este sábado por la mañana el centro de Valladolid con un pasacalles que, a mediodía, ha recorrido la calle Platerías para concluir en el interior de la iglesia de la Vera Cruz. Allí, los integrantes de la Cuarentuna Universitaria han ofrecido una particular ronda a la Virgen de los Dolores Coronada, a las 12:30 horas, como parte de las actividades organizadas con motivo del primer certamen de tunas Ciudad de Valladolid y del décimo aniversario de la Cuarentuna de Valladolid.

En los actos han contado con la participación de las cuarentunas de Marbella y de Coimbra y su actuación en el concierto benéfico que recaudará fondos (con una entrada donativo de diez euros) para la cofradía de la Vera Cruz. El concierto está programado a las 20:30 horas horas del sábado 29 de noviembre en el palacio de congresos Conde Ansúrez (con entrada por la calle Real de Burgos).

Antes, este viernes, la Cuarentuna de Valladolid otorgó al alcalde, Jesús Julio Carnero, el título de Tuno de Honor. Además, nombraron madrina honorifica a la Virgen de los Dolores Coronada de la Vera Cruz y rindieron homenaje a varias personalidades que «han contribuido a la preservación y promoción de la tradición tunante», como Ramiro Ruiz Medrano, Pablo Trillo Figueroa Martínez-Conde, Joaquín Díaz González y Juan Carlos Prieto Vielba.

La Cuarentuna de Valladolid nació hace diez años (el 14 de febrero de 2015) cuando un grupo de «apasionados por el arte del buen tunar y de la música» decidieron reunirse de nuevo «después de algunos años desde su época universitaria». Entre los fundadores se encontraban Pedro J. Muñoz Rojo (de la tuna de Ingenieros Industriales), Manuel Sánchez (Medicina) y Javier Perdiguero Lago (Derecho y Reyes Católicos), junto a los directores musicales Juan Pablo Torres y Toño Redondo (Medicina).

