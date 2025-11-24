El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de la A-6 en las inmediaciones de la localidad vallisoletana de Rueda. F. J.

Valladolid

Transportes prevé invertir 3,2 millones para reducir el ruido de la A-6 entre Ataquines y Rueda

El Ministerio instalará pantallas acústicas o pavimentará las calzadas con mezclas fonoabsorbentes en un tramo de 32 kilómetros

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:07

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible estima una inversión de 3,2 millones de euros (IVA incluido) para reducir la contaminación acústica que genera el tráfico rodado por la Autovía del Noroeste (A-6) entre Ataquines y Rueda (Valladolid). El anuncio de las obras, de hecho, se publicará «próximamente» en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según informan este lunes desde el departamento de Óscar Puente.

En ese sentido, Transportes ya ha aprobado provisionalmente y someterá a información pública el proyecto de actuaciones para reducir el ruido de la A-6 entre los kilómetros 141,29 y 172,93, en la provincia de Valladolid. Esta actuación se llevará a cabo debido a la presencia de edificaciones de uso residencial, docente y sanitario.

Asimismo, el Ministerio contempla la instalación de pantallas acústicas de hormigón integradas en las barreras 'new jersey' o la repavimentación de las calzadas con mezclas fonoabsorbentes mediante fresado de siete centímetros y reposición con mezcla bituminosa AC 22 Bin S en las dos calzadas y posterior extendido de capa de rodadura de tres centímetros con mezcla fonoabsorbente BBTM 11.

Finalmente, el Ministerio recordó que trabaja también en la mejora de las carreteras de Valladolid y citó el contrato de mantenimiento de más de 200 kilómetros por 24,7 millones o la licitación por otros tres millones para construir una pasarela peatonal en Boecillo.

