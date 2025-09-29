La supresión temporal de dos carriles hacia el puente de Poniente se retrasa al martes

El Norte Valladolid Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:21 Comenta Compartir

Era de esperar un lunes de atascos en el acceso al centro de Valladolid por el puente de Poniente pero los incidentes se retrasaron un día y comenzarán, previsiblemente, el martes. Eso si se cumple el aviso de la Policía Municipal de última hora del lunes, cosa que no sucedió con el anuncio del domingo.

A las nueve y media de la noche del lunes, la Policía Municipal hacía público a través de su cuenta de la red social 'X' que «desde mañana (por hoy), debido a las obras en el entorno de la avenida Gloria Fuertes (red de calor), el acceso al puente de Poniente quedará reducido a un solo carril». Un texto muy similar al que fue difundido el día 28 que, sin embargo, no se hizo realidad el lunes.

Las obras propiamente dichas, eso sí, comenzaron a primera hora de la mañana del lunes a las puertas del puente de Poniente, pero ni de lejos afectaron en lo que al tráfico se refiere a lo anunciado 24 horas antes por el propio Ayuntamiento.

Los trabajos de expansión de la red de calor en torno al cruce de la avenida de Gloria Fuertes con las calles Arzobispo José Delicado y Juana de Castilla, al borde del paso sobre el Pisuerga, no tocaron ayer la avenida y se centraron en el tramo inicial de Arzobispo José Delicado, que sí se cerró a la circulación entre Gloria Fuertes y Calixto Valverde.

🚧Desde mañana, debido a las obras en el entorno de la avenida Gloria Fuertes (Red de Calor), el acceso al puente de Poniente quedará reducido a un solo carril#BuenasNoches pic.twitter.com/rEpuXIiMIz — Policía Municipal Valladolid (@PoliciaMV) September 29, 2025

Así que no hubo embudo y tampoco atascos en el acceso hacia el puente desde la avenida de Salamanca, donde el propio Consistorio anunció el domingo la reducción de tres a un único carril en el tramo de la avenida de Gloria Fuertes que se dirige hacia el centro. El martes, si finalmente se cumple el aviso, el embudo hará acto de presencia.

Solo se cortó este lunes a primera hora de la mañana, como se anunció en parte, el carril de giro hacia la derecha para tomar la calle Arzobispo José Delicado, en la que trabajan ya los operarios con una pequeña excavadora para empezar a levantar el firme e introducir las tuberías de la red calor. A ella, y durante las próximas semanas (un mes, en teoría, durante la intervención en torno al cruce), no se podrá acceder.