Reabre Alonso Pesquera un mes después ante el inminente corte de dos carriles en Circular

Sergio García Valladolid Viernes, 14 de febrero 2025, 20:23

La señal en el acceso todavía indicaba que no, que por aquí no se puede. Era aún la mañana del viernes, día en el que ... se preveía la reapertura de la calle Alonso Pesquera a lo largo de la jornada. Al final reabrió, a las seis de la tarde. El giro hacia Circular, para los vehículos que quieran entrar al centro de Valladolid ya no es una obligación. Y desde el lunes, tampoco será una opción. El 17 se inicia allí el corte de dos carriles entre las calles Tudela y Nicolás Salmerón con el objetivo de retirar los depósitos subterráneos que antes suministraban combustible a los vehículos que repostaban en la cerrada gasolinera de la plaza.

La reapertura de Alonso Pesquera llega a tiempo para no convertir la salida desde Labradores en un callejón sin salida. Si se produjera un cierre simultáneo, los conductores se verían obligados a girar por San Luis, antes de llegar a Circular. Esto también supone que el túnel desde Delicias, que reabrió parcialmente en diciembre y en su totalidad en enero, recupera de nuevo la actividad habitual que tenía antes del inicio de las obras. También Alonso Pesquera, que durante el cierre había visto el paso de vehículos reducido solo a aquellos que llegaban desde José María Lacort, Nicolás Salmerón o Acibelas. También supone que los conductores que llegan desde Delicias ya podrán llegar hasta Santa Cruz y el centro de Valladolid desde uno de los pasos habituales. Antes debían llegar hasta Circular para alcanzar después la calle de Cervantes. Esta alternativa seguirá ahora para aquellos que lleguen desde el túnel de San Isidro. Pero más atención deberán prestar aquellos conductores que busquen la Circular con el objetivo de alcanzar Labradores desde Nicolás Salmerón, ya que el tramo desde Tudela permanecerá clausurado durante un mes para retirar la gasolinera. Misma actuación que se realizó en Poniente hace unos meses. La única estación de servicio de características similares que permanece en la ciudad se encuentra junto al centro comercial Vallsur. A Alonso Pesquera se une la reapertura de la calle Estación y el cierre de dos carriles en Circular desde el lunes. El cierre de los dos carriles en Circular supone además que los conductores que circulen desde Cruz Verde o hagan el giro desde Don Sancho serán desviados por la calle Miguel de Prado hacia Nicolás Salmerón. Aquellos que quieran llegar desde allí al túnel de San Isidro deberán girar después a San Luis para acto seguido incorporarse a la calle Estación y por último dirigirse a Padre Claret para, ahora sí, entrar por último a Circular. Durante los días de cierre de Alonso Pesquera, un carril de Circular también permanecía clausurado, lo que ha causado durante estas semanas bastante congestión al tráfico que llegaba desde Cruz Verde. Noticia relacionada Ver 16 fotos Tráfico Valladolid se atasca con obras en todos los pasos de la vía al sur de la ciudad J. Sanz A la reapertura de Alonso Pesquera este viernes se une también la de la calle Estación, que había permanecido cortada durante toda la semana para acometer el remate del túnel de Labradores. Durante estos días, la vía mantenía cerrado el tráfico desde Ferrocarril y en sentido al paso inferior, mientras que sí se permitía el giro hacia la derecha desde Panaderos, así como la entrada desde Recondo para llegar al túnel nuevo y a vehículos particulares con garaje en la zona afectada. 1 / Ampliar La calle Estación, reabierta ya al tráfico en su totalidad. Rodrigo Ucero Aquí, los operarios concretaban su labor en la finalización de las obras de ampliación de gálibo en el paso inferior de Labradores, que reabrió en su totalidad en enero. A pesar de la reapertura, que también se ha realizado justo antes del cierre de Circular, desde el Ayuntamiento apuntan a que la conclusión de los trabajos también puede conllevar nuevos cortes puntuales para acometer el hormigonado de la acera a construir junto al cerramiento de Adif. La reapertura de Alonso Pesquera supone también la normalización de las líneas de Auvasa, ya que las obras habían obligado a modificar el recorrido de las líneas 7 y F4, con la supresión de tres paradas que ahora volverán a estar operativas.

