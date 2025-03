El asfaltado pondrá fin esta semana a dos meses de corte en la Circular

Los problemas generados por los cortes, ahora de un carril, motivados por las obras de desmantelamiento de la antigua gasolinera de la plaza Circular tienen ... las horas contadas después de más de dos meses, con varias prórrogas para finalizar los trabajos de por medio. La empresa, en este sentido, tiene previsto asfaltar la calzada este miércoles de cara a la posterior reapertura completa a la circulación de los dos carriles, entre las calles Tudela y Nicolás Salmerón, puede que ese mismo día. Eso si el tiempo, y hay previsión de lluvias para ese día, aunque por la tarde, no lo impide.

Las obras para eliminar la estación de servicio de Repsol, que permanecía cerrada desde el 1 de septiembre de 2023, comenzaron el pasado 27 de enero con un horizonte para su finalización previsto inicialmente para finales de marzo. Durante las primeras tres semanas, en las que se desmantelaron la caseta y los surtidores, solo se cortó un carril, el interior, de la plaza.

Pero después, a partir del 17 de febrero, la retirada de los enormes depósitos subterráneos de combustible -tres de veinte mil litros y un decantador de cinco mil-, conllevó el cierre de los dos carriles o, lo que es lo mismo, el corte completo a la circulación de la plaza entre las calles Tudela y Nicolás Salmerón, lo que ocasionó retenciones de consideración en todo el entorno durante las siguiente semanas. Uno de los carriles, el exterior, debía abrirse, en principio, el 7 de marzo. Pero los trabajos se complicaron y el cierre total se prolongó una semana más. El día 14, eso sí, se pudo abrir un carril.

2025 2024 La antigua gasolinera y la acera recién adoquinada sobre el espacio que ocupaba en la plaza de la Circular. R. J. y J. S.

El anterior plazo previsto para la finalización completa de los trabajos expiraba el pasado 28 de marzo. Pero tampoco pudo ser y la empresa pidió una prórroga de una semana más. Así que ahora el plazo concluye el próximo viernes (4 de abril).

Los operarios, no obstante, han adoquinado ya la acera, y ganado así más de dos metros de ancho de espacio peatonal, en los que se han intercalado tres alcorques. Y ahora prevén asfaltar la calzada, una vez hormigonada la zanja abierta para retirar los depósitos, este miércoles. Así lo han confirmado esta mañana fuentes policiales y de la propia empresa que ejecuta los trabajos. De manera que podría adelantarse un par de días, si no surgen contratiempos, la apertura completa de la plaza. De no ser así, el plazo para que lo sea concluirá el viernes siguientes.

Para entonces, esta semana, en cualquier caso, los peatones ganarán espacio en el citado tramo de la acera, que alcanza los seis metros, entre los cruces de las calles Tudela y Nicolás Salmerón y los conductores recuperarán también los dos carriles completos para circular por la plaza. Eso después de más de dos meses obra. Delante de la acera, eso sí, se mantendrá el espacio de la dársena de la gasolinera, en principio, para habilitar una zona de carga y descarga.

La gasolinera de la plaza de la Circular, que comenzó a funcionar en torno a los años treinta del siglo pasado, pasó de Campsa a manos de Repsol en 1998 y su contrato de explotación (de 25 años) expiró en 2023, al igual que ocurrió con las también clausuradas ese mismo año estaciones de servicio Poniente -ya desmantelada- y Vallsur -pendiente aún de sus desmontaje-.