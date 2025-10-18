El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El centro de vida activa y la biblioteca de Parquesol. En detalle, Rocío Anguita. J. S. y El Norte

Valladolid

Toma la Palabra advierte de que la carencia de plazas ha dejado a 160 mayores fuera de los centros de vida activa

Rocío Anguita considera «urgente» que el Ayuntamiento incremente estos espacios dedicados a la población de más de 65 años

El Norte

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 18:17

Comenta

Valladolid Toma la Palabra criticó ayer la «grave carencia de plazas en los centros de vida activa» de la ciudad y advirtió de que en el presente curso «han dejado a 160 personas mayores sin poder participar en sus actividades». Sesenta de ellas, concreta el partido de la oposición, pertenecen al centro de Huerta del Rey y otras tantas a la zona este, lo que, a juicio de su portavoz, Rocío Anguita, evidencia un «problema estructural y generalizado».

La concejala de VTLP considera que el déficit de plazas pone de manifiesto «la necesidad urgente de reforzar la política municipal sobre mayores y ampliar de forma contundente la red y la programación» de los centros para ellos.

Estos espacios de titularidad municipal, añadió Anguita, «se han quedado pequeños ante la creciente demanda» de la población de más de 65 años.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Esteban Jiménez, el mediador que «ayudó a llevar la paz» a Las Viudas
  2. 2 Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  3. 3

    Los famosos no se dejan ver en la llegada a la preboda de la hija de Banderas
  4. 4

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  5. 5 Alerta por presencia de listeria y e-coli en un queso de cabra comercializado en Castilla y León
  6. 6

    Qué se puede ver en la Casa Museo de Miguel Delibes en Valladolid
  7. 7

    Tira al suelo de una patada a una mujer por recriminarle que tocara el timbre de su patinete
  8. 8 La Fiscalía pide 18 años de cárcel para Óscar por el asesinato de Esther López
  9. 9

    Stella del Carmen se hace esperar para su blindada boda en Valladolid
  10. 10

    La querella contra Carnero y Quiñones por oponerse a la integración ferroviaria recoge un delito castigado con cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Toma la Palabra advierte de que la carencia de plazas ha dejado a 160 mayores fuera de los centros de vida activa

Toma la Palabra advierte de que la carencia de plazas ha dejado a 160 mayores fuera de los centros de vida activa