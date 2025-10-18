Toma la Palabra advierte de que la carencia de plazas ha dejado a 160 mayores fuera de los centros de vida activa

El Norte Valladolid Sábado, 18 de octubre 2025, 18:17

Valladolid Toma la Palabra criticó ayer la «grave carencia de plazas en los centros de vida activa» de la ciudad y advirtió de que en el presente curso «han dejado a 160 personas mayores sin poder participar en sus actividades». Sesenta de ellas, concreta el partido de la oposición, pertenecen al centro de Huerta del Rey y otras tantas a la zona este, lo que, a juicio de su portavoz, Rocío Anguita, evidencia un «problema estructural y generalizado».

La concejala de VTLP considera que el déficit de plazas pone de manifiesto «la necesidad urgente de reforzar la política municipal sobre mayores y ampliar de forma contundente la red y la programación» de los centros para ellos.

Estos espacios de titularidad municipal, añadió Anguita, «se han quedado pequeños ante la creciente demanda» de la población de más de 65 años.