El Teatro Zorrilla acoge el miércoles 1 de octubre la presentación del certamen literario 'Todos Somos Todos' El evento, promovido por El Norte de Castilla y el CES, también contará con Víctor Juan Ventosa, que dará a conocer su libro 'La vida es juego'

La Sala Experimental del Teatro Zorrilla de Valladolid acoge hoy miércoles, 1 de octubre la presentación del IV Certamen Literario de Participación Social de Castilla y León 'Todos Somos Todos', organizado por El Norte de Castilla y el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCYL).

En este acto, que dará comienzo a las 19:00 horas, y cuya entrada es libre hasta completar el aforo, se dará a conocer la dinámica de este proyecto y se presentará el libro 'La vida es juego', de Víctor Juan Ventosa, ganador del primer certamen de este concurso literario. El evento estará dirigido por Carlos Aganzo, de la Fundación Vocento.

En el acto de esta tarde, además, se concretarán los plazos que van a regir el certamen en esta cuarta edición, y cuyo objetivo es destacar, a través de la escritura, la oportunidad y la necesidad de la participación social como una de las bases imprescindibles de la convivencia democrática.

Entre las normas que rigen el concurso se establece que la temática sea de libre elección, pero siempre teniendo en cuenta esos valores de participación social que son la base y punto de partida de la convocatoria. Además, están determinadas varias categorías: Categoría alumnos de Bachillerato y Formación Profesional de centros de la región y una Categoría libre. De igual modo, el jurado se reserva la posibilidad de realizar una mención especial.

El Consejo Económico y Social fue creado en 1990 como respuesta al mandato constitucional de favorecer la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural, como un pilar del Estado Social y Democrático de Derecho.

Presentación

Fecha. Miércoles, 1 de octubre de 2025 a las 19:00 horas.

Lugar. Teatro Zorrilla, Sala Experimental. Plaza Mayor, 9 (Valladolid).

Entrada. Libre hasta completar aforo. Puedes confirmar tu asistencia en el 983 412 106 o eventos@elnortedecastilla.es

Desarrollo del acto. Presentación del libro 'La vida es juego', de Víctor Juan Ventosa, y del IV Certamen Literario de Participación Social de Castilla y León 'Todos Somos Todos'.