Suben las urgencias atendidas en los hospitales: 3.019 diarias en Castilla y León

Es un servicio con demanda creciente. El de las urgencias hospitalarias. La actividad en estas áreas de los hospitales de Castilla y León creció en ... 2024 un 3,64%, manteniendo la tendencia ascendente que se había roto en 2020 y 2021 por el efecto de la pandemia. El año 2022 cerró balance en cifras similares a las de 2019, en el entorno de los 2.900 pacientes atendidos de media al día, dato que ha crecido hasta las 3.019 urgencias diarias de media que dejó 2024 en el conjunto de los catorce hospitales públicos que gestiona Sacyl.

Ampliar Acceso a Urgencias en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Rodrigo Jiménez

Son datos oficiales, recogidos en el balance de actividad asistencial que publica la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. 746 vallisoletanos cruzan de media cada día la puerta de los servicios de Urgencias de los hospitales Río Hortega, Clínico y de Medina de Campo, a razón de 363 diarios en el primero, 302 en el segundo y 81 en el tercero.

El centro con mayor actividad de la comunidad es el complejo asistencial de Salamanca, con 428 asistencias diarias de media en 2024, seguido del hospital de León, que roza las 400 (399,7), y el de Burgos, con 367 urgencias al día. La provincia burgalesa cuenta con hospitales en Aranda de Duero y en Miranda de Ebro, que se sitúan en las 95 y las 79 urgencias atendidas cada jornada respectivamente.

El porcentaje de urgencias ingresadas que refleja el documento de la Consejería de Sanidad es dispar. Oscila, a nivel autonómico, entre el 7,97% del Santos Reyes de Aranda de Duero y el 23,51% del Río Carrión palentino. En el caso de los tres vallisoletanos, el Clínico cerró el año pasado con el 13,38% de urgencias ingresadas, indicador que el Río Hortega situó en el 13,13% y el Hospital de Medina del Campo en el 9,86%.