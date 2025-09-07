El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Acceso al Hospital Universitario Río Hortega, con el cartel de entrada a Urgencias. C. Espeso

Suben las urgencias atendidas en los hospitales: 3.019 diarias en Castilla y León

En Valladolid, los urgenciólogos del Río Hortega asisten de media a 363 pacientes cada jornada, a 302 los del Clínico y a 81 en Medina del Campo

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:33

Es un servicio con demanda creciente. El de las urgencias hospitalarias. La actividad en estas áreas de los hospitales de Castilla y León creció en ... 2024 un 3,64%, manteniendo la tendencia ascendente que se había roto en 2020 y 2021 por el efecto de la pandemia. El año 2022 cerró balance en cifras similares a las de 2019, en el entorno de los 2.900 pacientes atendidos de media al día, dato que ha crecido hasta las 3.019 urgencias diarias de media que dejó 2024 en el conjunto de los catorce hospitales públicos que gestiona Sacyl.

