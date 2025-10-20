El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos de las piezas robadas en el Museo Oriental de Valladolid en 2012. El Norte

Las siete joyas robadas en un museo de Valladolid que siguen sin aparecer

No hay «ni una sola pista» del botín del 'primer gran robo de arte registrado en la capital'

Sonia Quintana

Sonia Quintana

Valladolid

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:27

El asalto de película del Louvre vuelve a poner de actualidad el robo del Museo Oriental de Valladolid. Al igual que sus 'colegas', que ... el domingo por la mañana se llevaron del museo parisino nueve piezas que formaban parte de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz Eugenia, el ladrón que en 2012 entró en el museo vallisoletano, que alberga la mejor colección de arte de Extremo Oriente que existe en España, sabía perfectamente lo que buscaba.

