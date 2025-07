«Seguimiento mayoritario» en el primer día de la huelga de jueces y fiscales

Solo el Ministerio de Justicia tiene el número exacto de juicios y señalamientos suspendidos por la huelga de jueces y fiscales en todo el territorio ... español. Y sin ese dato, lo demás son sensaciones de cómo ha transcurrido el primer día de los tres convocados por cinco asociaciones. Estas afirman que el seguimiento ha alcanzado el 75%, es decir que se estima que tres de cada cuatro jueces y fiscales han parado. Cifras que se pueden extrapolar a Valladolid con las sensaciones del propio juez decano de Valladolid, Alberto Mata. «Existe un seguimiento mayoritario», agrega sin datos oficiales a la par que apunta que no ha habido ningún incidente a lo largo de la mañana. Por su parte, desde Fiscalía señalan que un tercio de los fiscales de Valladolid han secundado la huelga

Y esa realidad que refleja en declaraciones el juez decano se palpaba en la mañana de este martes en la sede de la calle Angustias. Acostumbrados a ver colas para superar los arcos de seguridad, en la jornada de hoy esa espera no existía. Eran muy pocos los jueces que seguían con su jornada laboral, tal vez para cumplir con unos servicios mínimos o porque no querían secundar la huelga. Donde se veía mayor movimiento era en Instrucción 1, con señalamientos continuos y juicios celebrados como el presunto hurto de una gorra en el Decathlon.

El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer también atesoraba colas en su exterior. Todo lo demás, prácticamente, era un erial. De hecho, en muchas de las puertas de las salas de vistas se anunciaba la huelga y se invitaba a los afectados a que subieran las escaleras del inmueble para una nueva fecha para la celebración. Eso sí, ya después del verano.

Donde no hacía falta ir a la secretaría era en el Juzgado de lo Penal número 1. Porque en la misma sala, la titular acordaba una nueva cita.

Más tediosa ha sido la primera jornada de huelga para los abogados. Se han enfrentado a la incertidumbre de no saber si el señalamiento se iba a celebrar. Aun así, les ha tocado ir, enterarse y comunicar a sus clientes si finalmente había o no juicio.

«A veces compartes completamente los motivos de la huelga o los motivos que llevan a esa convocatoria, pero a lo mejor tienes un juicio especialmente delicado o que haya tenido retraso y no lo suspendes por ese motivo. Además valoramos un poco todas las circunstancias que concurren. Y en ese sentido no es algo matemático o automático, sino que intentas atender a la realidad del juzgado y la realidad de lo que vas a suspender y las consecuencias que pueda tener todo esto, por supuesto, sin valorar el tema de los servicios mínimos, que en el caso de que sean actuaciones urgentes, por simplificarlo, las tienes que celebrar», manifiesta Alberto Mata, que a nivel particular también ha secundado la huelga.

«A la justicia hay que darle no solamente una apariencia de independencia, sino que la independencia sea real» Alberto Mata Juez decano de Valladolid

Las asociaciones resaltaron que no se trata de una huelga política, pero la convocatoria responde al rechazo ante las reformas anunciadas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Jueces y fiscales consideran que tanto el proyecto que modifica la ley del Poder Judicial como el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal «comprometen gravemente» la separación de poderes y «la autonomía del Ministerio Fiscal» e incrementan los riesgos de politización de la justicia.

Cuidar a la justicia

«La justicia necesita una meditación por parte de los políticos. Yo sí que creo que estamos con una escasez de recursos importantísima. Estamos con problemas de todo tipo. La ley de la justicia civil y la social son ejemplos de un retraso absolutamente estructural. Pero también hay que cuidarla. Los políticos, y no hablo del Gobierno, hablo en general, tienen que cuidarla. Hay que darle no solamente una apariencia de independencia, sino que la independencia sea real. Si el Estado no cuenta con límites, si eliminamos o reducimos los límites a través de un sistema dirigido a ello, quien perderá será la sociedad», ha añadido el juez decano de Valladolid.