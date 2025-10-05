El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Un joven pasa junto al escaparate de una inmobiliaria con varios pisos a la venta. José Carlos Castillo
Valladolid

El sector inmobiliario acoge el nuevo modelo de venta de habitaciones con dudas legales

Desde el Sindicato de Vivienda critican que se trata de una nueva fórmula de «especulación», mientras que los agentes de la propiedad defienden que da «más opciones» a quien no puede comprar un piso

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Domingo, 5 de octubre 2025, 09:47

Comenta

La venta de habitaciones aterrizaba el viernes pasado en Valladolid de la mano de una 'startup' que ha importado el modelo de grandes ciudades en ... las que ya ha vendido 200 cuartos, como Madrid o Barcelona, donde la escalada de precios ha hecho inasumible alquilar tan solo una estancia para muchos bolsillos. Virtud y negocio de una necesidad que buscan satisfacer, enfocándose a estudiantes, a aquellos jóvenes que se aproximan o rebasan los treinta y que, con contrato estable e indefinido, tampoco pueden comprar la vivienda. La fórmula es clara, si el alquiler es caro, compra por lo mismo, ahorra, invierte. Aunque también plantea algunas dudas legales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denuncian un caso de acoso escolar en un colegio de Valladolid
  2. 2

    Denunciado tras matar a una vaca que arrolló con su quad en el encierro de Bolaños de Campos
  3. 3

    La «cadena de acciones» que evitó una muerte por atragantamiento en un restaurante de Tordesillas
  4. 4

    Maruja Cuéllar, la puerta siempre abierta en la Plaza Mayor de Íscar
  5. 5

    El cariñoso homenaje que los alumnos del colegio Maristas brindan a un profesor antes de su jubilación
  6. 6

    El día que Benjamín Netanyahu estuvo en Valladolid
  7. 7 Fallece a los 58 años el ex del Real Valladolid Edu Manga, el genio de las rabonas
  8. 8 La plaza Madrid, en obras durante seis semanas antes de la reapertura de Gamazo
  9. 9

    RTVE inicia la obra de su sede en la Ciudad de la Comunicación 26 años después de anunciarla
  10. 10

    20 adolescentes de menos de 15 años abortaron en Castilla y León en 2024

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El sector inmobiliario acoge el nuevo modelo de venta de habitaciones con dudas legales

El sector inmobiliario acoge el nuevo modelo de venta de habitaciones con dudas legales