Rutas y horarios de los autobuses urbanos para acudir a los cementerios de Valladolid

Auvasa prestará un servicio especial con motivo de la festividad de Todos Los Santos para favorecer así la movilidad en transporte público a los cementerios de El Carmen y Las Contiendas. Así, el acceso al camposant ode El Carmen podrá realizarse con el servicio lanzadera desde Fuente Dorada los días 30 y 31 de octubre, con frecuencia de paso cada 60 minutos, y el 1 de noviembre cada 15 minutos, además de contar con la línea 2 con parada más cercana en la plaza de Carmen Ferreiro (San Pedro Regalado).

Por su parte, para poder acudir al Las Contiendas, podrá utilizarse la línea 3, con parada habitual junto al cementerio, además de contar con una lanzadera desde la plaza de Poniente el día 1 de noviembre con salidas cada 30 minutos de 8:30 a 18:00 horas.

El Carmen

Habrá una lanzadera desde la plaza de Fuente Dorada hasta el cementerio de El Carmen. Los horarios, por días, son los siguientes.

Días 30 y 31 de octubre: desde Fuente Dorada de 8:30 a 17:30 horas (saliendo a las 'medias') y desde el camposanto de 9:00 a 18:00 horas (saliendo a las 'enteras'). Frecuencia orientativa: 60 minutos.

Día 1 de noviembre: desde Fuente Dorada de 8:30 a 17:30 horas y desde El Carmen de 9:00 a 18:00 horas. Frecuencia orientativa: 15 minutos.

Línea 2: frecuencia orientativa los días laborables de 10 a 13 minutos y festivos, de 14 a 17. La parada más próxima es la plaza Carmen Ferreiro, en San Pedro Regalado.

Las Contiendas

Habrá una lanzadera desde la plaza de Poniente hasta el cementerio de Las Contiendas. Los horarios, por días, son los siguientes.

Día 1 de noviembre: desde plaza de Poniente de 8:30 a 10:00 horas (saliendo a las 'medias' y 'enteras') y desde Las Contiendas de 8:45 a 18:15 horas (saliendo a los 'cuartos' y 'menos cuarto').

Línea 3: frecuencia orientativa laborales de 28 a 36 minutos y festivos de 60 a 64 minutos. La parada más próxima está ubicada en la avenida de Gijón, 71.

Puente Duero

Líneas 18 y 19 los días 30 y 31 de octubre y línea 19 el 1 de noviembre en horarios habituales.

