El PSOE pide a Carnero «menos placas inaugurales» y una mejor conservación de los carriles bici El grupo socialista lamenta la supresión del sendero peatonal junto a la carretera de Soria, cuando la senda ciclista que ya existía está «llena de maleza»

E. N. Valladolid Sábado, 16 de agosto 2025, 13:24

«La reciente inauguración del nuevo tramo de carril bici entre Valladolid y La Cistérniga podría haber sido positiva para la movilidad sostenible», dicen desde el grupo municipal socialista. Pero la realidad es, a su juicio, muy distinta. Primero, porque «se ha ocupado un itinerario peatonal muy utilizado». Y segundo, porque no se ha aprovechado para adecentar el carril bici ya existente y que discurre paralelo a la carretera de Soria. «Menos placas inaugurales y más mantenimiento real», aseguran.

El PSOE acusa al equipo de Gobierno PP-Vox en el Ayunamiento de Valladolid de «improvisar y suprimir itinerarios peatonales al ejecutar carriles bici, mientras desatienden las reiteradas demandas de mantenimiento de las infraestructuras ciclistas». Así, en la comisión de Movilidad, Urbanismo, Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad del pasado 15 de julio, el PSOE planteó varias preguntas sobre el nuevo tramo en la avenida de Soria y la conservación del carril bici existente: por qué no se reparó el trazado antiguo, cuál fue el coste de la actuación y si existió un proyecto técnico, y por qué no se limpia la maleza acumulada en este y otros carriles bici de la ciudad. «El equipo de Gobierno no ofreció respuestas claras a cuestiones clave como la razón de no rehabilitar el trazado previo ni el coste y planificación detallada de la obra», aseguran desde el PSOE.

«Se ha ignorado el lamentable estado del carril de la avenida de Soria, con suciedad, maleza y tramos impracticables. La Asamblea Ciclista ya denunció también en junio el abandono y la retirada de protecciones sin que ello conllevara tampoco ninguna reacción por parte del Gobierno Municipal», indican desde el grupo socialista. Su concejal Luis Vélez apunta que «han ejecutado mal lo nuevo y no mantienen lo que ya existía».

El PSOE lamenta que «la política ciclista de PP y Vox se limite a fotos y titulares, mientras se desmantelan los mejores tramos —como el de Isabel la Católica— y se sustituyen por recorridos polémicos que destruyen zonas verdes y peatonales con un coste injustificado de un millón de euros».