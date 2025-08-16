El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Matojos de hierba que dificultan el paseo de viandantes y ciclistas por la avenida de Soria. El Norte

El PSOE pide a Carnero «menos placas inaugurales» y una mejor conservación de los carriles bici

El grupo socialista lamenta la supresión del sendero peatonal junto a la carretera de Soria, cuando la senda ciclista que ya existía está «llena de maleza»

E. N.

E. N.

Valladolid

Sábado, 16 de agosto 2025, 13:24

«La reciente inauguración del nuevo tramo de carril bici entre Valladolid y La Cistérniga podría haber sido positiva para la movilidad sostenible», dicen desde el grupo municipal socialista. Pero la realidad es, a su juicio, muy distinta. Primero, porque «se ha ocupado un itinerario peatonal muy utilizado». Y segundo, porque no se ha aprovechado para adecentar el carril bici ya existente y que discurre paralelo a la carretera de Soria. «Menos placas inaugurales y más mantenimiento real», aseguran.

El PSOE acusa al equipo de Gobierno PP-Vox en el Ayunamiento de Valladolid de «improvisar y suprimir itinerarios peatonales al ejecutar carriles bici, mientras desatienden las reiteradas demandas de mantenimiento de las infraestructuras ciclistas». Así, en la comisión de Movilidad, Urbanismo, Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad del pasado 15 de julio, el PSOE planteó varias preguntas sobre el nuevo tramo en la avenida de Soria y la conservación del carril bici existente: por qué no se reparó el trazado antiguo, cuál fue el coste de la actuación y si existió un proyecto técnico, y por qué no se limpia la maleza acumulada en este y otros carriles bici de la ciudad. «El equipo de Gobierno no ofreció respuestas claras a cuestiones clave como la razón de no rehabilitar el trazado previo ni el coste y planificación detallada de la obra», aseguran desde el PSOE.

«Se ha ignorado el lamentable estado del carril de la avenida de Soria, con suciedad, maleza y tramos impracticables. La Asamblea Ciclista ya denunció también en junio el abandono y la retirada de protecciones sin que ello conllevara tampoco ninguna reacción por parte del Gobierno Municipal», indican desde el grupo socialista. Su concejal Luis Vélez apunta que «han ejecutado mal lo nuevo y no mantienen lo que ya existía».

Noticias relacionadas

Carnero dedica el nuevo carril bici de Las Eras al exciclista de los años 80 López Cerrón

Carnero dedica el nuevo carril bici de Las Eras al exciclista de los años 80 López Cerrón

Un kilómetro y medio de carril bici une Valladolid y La Cistérniga quince años después

Un kilómetro y medio de carril bici une Valladolid y La Cistérniga quince años después

Las fotos de la inauguración del carril-bici que comunica Valladolid con La Cistérniga

Las fotos de la inauguración del carril-bici que comunica Valladolid con La Cistérniga

Una senda asfaltada en la avenida de Soria completa 15 años después el carril bici con La Cistérniga

Una senda asfaltada en la avenida de Soria completa 15 años después el carril bici con La Cistérniga

El PSOE lamenta que «la política ciclista de PP y Vox se limite a fotos y titulares, mientras se desmantelan los mejores tramos —como el de Isabel la Católica— y se sustituyen por recorridos polémicos que destruyen zonas verdes y peatonales con un coste injustificado de un millón de euros».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos de Palacios del Sil contra Feijóo y Mañueco: «Valientes, id ahora a la Valduerna»
  2. 2 Sofocan un incendio a un kilómetro del centro comercial Río Shopping
  3. 3

    Corneada una mujer en la zona pélvica durante la primera capea de Peñafiel
  4. 4

    Herido grave un ganadero durante el encierro de Tudela de Duero
  5. 5

    Encuentran sin vida al vecino desaparecido hace una semana en Camporredondo
  6. 6 El Payo y Cerezal de Puertas evacuados por los incendios de Salamanca
  7. 7 Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este sábado
  8. 8

    «No teníamos pensado comprar una casa, pero vimos el anuncio y en una semana era nuestra»
  9. 9 Búscate en nuestras cien fotos de la grada del Real Valladolid-Ceuta
  10. 10

    Muere el conductor de un camión en un accidente de cinco vehículos en la A-601

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PSOE pide a Carnero «menos placas inaugurales» y una mejor conservación de los carriles bici

El PSOE pide a Carnero «menos placas inaugurales» y una mejor conservación de los carriles bici