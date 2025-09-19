El PSOE denuncia que Biki sigue sin llegar a Zaratán «dos años después del anuncio de Carnero» El Grupo Municipal Socialista lo ve como «un ejemplo flagrante de la propaganda del equipo de gobierno PP-Vox»

El Norte Valladolid Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:38

«Dos años después de que el Ayuntamiento de Valladolid publicara en su página web que «Biki llega a Zaratán», la realidad demuestra el incumplimiento del anuncio realizado por Carnero, que en la noticia del 19 de septiembre de 2023 aparecía subido a una bicicleta en el interior de una nave». Los hechos, según señala el Grupo Municipal Socialista, «constatan que entre la capital y Zaratán no está en marcha ni el sistema de alquiler público de bicicletas ni la infraestructura necesaria para que los ciclistas se trasladen con seguridad». «Es más, el equipo de gobierno PP-Vox suprimió el único carril bici que servía de conexión, mientras gastó más de medio millón de euros en un tramo de Las Eras», añaden.

«Como pueden comprobar los periodistas y todos los ciudadanos, estamos ante una prueba evidente de la forma en la que gobierna Carnero: poca gestión y mucha propaganda», afirma Luis Vélez.

Recuerdan los socialistas que el sistema público de alquiler de bicicletas Biki se estrenó el 1 de febrero de 2023 con Óscar Puente en la Alcaldía. «Se puso en marcha sin el apoyo de PP y Vox, los dos partidos que formaban la oposición y que ahora presumen de este sistema, sin reconocer que es una herencia recibida del anterior gobierno municipal progresista», concluyen.