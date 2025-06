Los zombis invaden las calles de Medina de Rioseco

Pasear por las calles y plazas de Medina de Rioseco en la noche del pasado sábado conllevó la terrorífica sorpresa de encontrarse con grupos de ... muertos vivientes, hombres y mujeres de aspecto macabro, ropas rasgadas, heridas abiertas, ojos sangrientos y pelo enmarañado. Se trataba de la tercera edición de Survival Zombie en la localidad, que se celebró con la presencia de numerosos participantes, entre los que hubo jóvenes riosecanos junto a otros muchos llegados desde distintos puntos de Valladolid y la provincia, pero también de otras ciudades.

El evento comenzó a última hora de la tarde en el polideportivo municipal, en el que tuvo lugar la escena principal. Allí se dio a conocer a los participantes la historia, ambientada en un escenario postapocalíptico. En el corazón de Tierra de Campos, bajo la sombra de su historia y sus calles centenarias, Medina de Rioseco ha sido sellada. La población ha desaparecido sin dejar rastro. Lo único que queda son gritos apagados, señales de interferencia y la sangre aún fresca en las paredes.

Una corporación conocida como Neuronix Industries había elegido esta ciudad como campo de pruebas. Su misión oficial: buscar una cura para el Virus Z. La realidad: crear el arma biológica definitiva. Y lo han conseguido.

Los participantes, en las calles de Medina de Rioseco.

De sus laboratorios secretos ha surgido Epsilon-9, un ser entre la vida y la muerte. No obedece órdenes. No distingue aliados. Solo conoce una cosa: venganza. Él no quiere destruir, salvo a los que lo destruyeron primero.

Protegidos por la temible Unidad Cero, los científicos responsables se ocultan en los rincones de la ciudad, esperando escapar con los datos que podrían decidir el destino del mundo. Pero Epsilon-9 los persigue, y la ciudad se ha convertido en su campo de caza.

Noche terrorífica

Fue el inicio de una apasionante y terrorífica noche en la que el participante se vio atrapado para confiar en los soldados armados hasta los dientes y ayudar a los científicos que aún creen que esto puede revertirse o seguir las huellas de una criatura que solo buscaba justicia. Largas horas de carreras estremecedoras por calles, tenebrosas casas del terror, comandos armados hasta los dientes, agresivos muertos vivientes y, sobre todo, mucha diversión, fueron las claves de una velada que llegó a su fin en la Plaza Mayor. De terrorífico impacto fue el paso de los zombis entre las terrazas de la calle Mayor.

Para la organización lo más importante es que «los participantes sientan que son los protagonistas de su propia película y no escatimamos en detalles». Para ello cuenta con un equipo de maquilladores especializados que consiguen que los zombis y los actores den verdadero miedo.

Medina de Rioseco se prepara ya para vivir algunos de los días más importantes de año con la celebración del 20 al 24 de junio de las fiestas patronales en honor a San Juan.