Villavicencio bate récord en la marcha contra el cáncer al recaudar más de 6000 euros

El verano es tiempo también para la solidaridad en el medio rural, en especial con iniciativas que aprovechen el hecho del mayor número de habitantes ... que los pueblos tienen en la época estival. Algo que demostró este sábado la terracampina localidad de Villavicencio de los Caballeros al celebran la tercer marcha contra el cáncer, en la que participaron más de medio millar de andarines que, una vez más, quisieron manifestar estar junto a los enfermos de cáncer y sus familias y a favor de la investigación que quiere frenar esta enfermedad. La iniciativa fue un éxito total al superarse las cifras de las dos ediciones anteriores en cuanto a participación y a recaudación.

Con un recorrido de 4.5 kilómetros, la marcha tuvo lugar por un circuito urbano bordeando el pueblo, siempre con las altas torres de la localidad como testigos de excepción. Una agradable y solidaria caminata en la que mayores, jóvenes y niños disfrutaron en las primeras horas de la mañana de una agradable temperatura. De nuevo, el sorteo de productos y regalos, en un ambiente festivo, dio por concluida la marcha, sin que faltara la convocatoria a toda la comarca para la edición del año que viene.

Esta marcha se ha ido superando con cada nueva edición, batiendo en la presente el record de participación con 534 inscripciones, pero también de recaudación al lograr más de 6.000 euros con la suma de la venta de dorsales, los patrocinios y los donativos. Algo que fue aplaudido por el presidente provincial de la Asociación contra el Cáncer y representante autonómico, Artemio Domínguez, quien felicitó a la organización de Villavicencio por los elevados números, tanto de recaudación, como de participación que ha conseguido la marcha, considerada de las más punteras de la provincia, pues no hay que olvidar que es un pueblo que no supera los 200 habitantes durante el año. No dejó de recordar Domínguez que «a más investigación, menos cáncer, a más investigación más vida».

Por su parte, el alcalde de la localidad, Alberto De Paz, agradeció a los vecinos, el respaldo que hacen a la Asociación contra el cáncer de Valladolid, y comprometió el apoyo del Ayuntamiento para cuantas iniciativas de este tipo desarrolle esta asociación en Villavicencio en el futuro. El presidente de la Asociación contra el Cáncer de Villavicencio, Ángel Rubio, también mostró gran orgullo y alegría por el éxito de la actividad.