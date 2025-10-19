Villanueva de Duero cose su historia en la XIX Feria de Oficios Aldeanueva La cita, que revive las costumbres de principios del siglo XX, reúne anumerosos visitantes en un ambiente festivo y familiar

Las calles de Villanueva de Duero se han transformado este fin de semana en un auténtico viaje al pasado con la celebración de la XIX Feria de Oficios Aldeanueva, una cita que desde el jueves revive los oficios, tradiciones y sabores de los pueblos castellanos de principios del siglo XX.

Organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de la Diputación de Valladolid, la Cadena SER, la Ruta del Vino de Rueda y otras entidades, la feria alcanzó ayer sábado y este domingo sus jornadas más intensas, con talleres, recreaciones y actividades para todas las edades. Vecinos, vecinas y amigos del municipio se vuelcan un año más para recuperar la esencia de «la vida a principios del siglo XX» y mantener viva la memoria colectiva.

La feria está registrando una gran afluencia de público, con visitantes llegados de distintos puntos de la provincia, y un ambiente familiar y festivo que impregna cada rincón del municipio. Entre las propuestas más destacadas figuran los talleres de oficios tradicionales, como el de costura «Ven a divertirte con aguja y dedal», y las actividades participativas para los más pequeños, que pueden experimentar los oficios de pintor, modista o ceramista.

El pregón inaugural, celebrado este sábado al mediodía, corrió a cargo del diseñador y director creativo de la firma Baro Lucas, Álvaro Lucas, quien expresó su emoción por participar en una edición dedicada al arte de la costura. «Es un honor inmenso estar aquí como pregonero y hacerlo este año tan especial en el que la feria se dedica a un oficio que me toca muy cerca: la costura. Un arte silencioso, paciente y lleno de alma», señaló.

Lucas subrayó además el valor del trabajo artesanal y la dedicación que hay detrás de cada prenda: «Cuando hablamos de confecciones muchos piensan en aguja, tela, hilo, patrones, pero detrás de cada prenda, como detrás de cada historia, hay algo más: tiempo, dedicación, amor por el detalle».

El diseñador también quiso rendir homenaje a las generaciones anteriores, recordando que «crecisteis viendo cómo las manos de vuestras abuelas y madres convertían un trozo de tela en un vestido, unas cortinas o un disfraz para las fiestas». En su discurso, comparó la confección con la vida del propio pueblo: según dijo, Villanueva es «un lugar que año tras año dibuja su futuro sin olvidar sus raíces, donde se tejen amistades, se cosen recuerdos y, si algo se rompe, siempre hay alguien dispuesto a dar puntada y arreglarlo».

El pregonero concluyó su intervención con un guiño poético, invitando a los presentes a «cortar las preocupaciones, coser las sonrisas, planchar las penas y ponerse el mejor traje», convencido de que Villanueva de Duero es «un pueblo que sabe coser su historia con hilo, corazón y unión».

La XIX Feria de Oficios Aldeanueva continúa durante todo el fin de semana, con nuevas actividades, degustaciones y talleres que mantienen vivo el espíritu de un pueblo que celebra con orgullo su pasado para seguir tejiendo su futuro.