Villanubla celebra la memoria de sus oficios

Este sábado, Villanubla volvió a transformarse en un escenario del pasado. La calle Mayor dejó atrás el 2025 para convertirse en una estampa de 1925, ... con olor a pan recién hecho, a lana vareada y con el sonido de las tijeras, los martillos y las bobinas de bolillos dando ambiente. La Feria de los Oficios celebró su XXI edición y una vez más logró que vecinos, visitantes y curiosos se sumergieran en otra época.

El mérito fue de los cerca de 400 figurantes que se metieron en la piel de artesanos y comerciantes de antaño. Ataviados con trajes de época recrearon con mimo oficios que hoy apenas sobreviven. Había zapateros cosiendo suelas desgastadas, boticarios que mezclaban hierbas para preparar remedios e incluso funerarios con sus flamantes carruajes fúnebres. Por las calles también paseaban personajes que parecían salidos de viejas estampas, como doncellas, soldados, la guardia civil con su tricornio, el cura con sotana o los maestros con los pizarrines, que impartían lecciones al aire libre. Un carrusel y una ambientación callejera a cargo de la compañía Libera Teatro, entretuvo a todos con con policías, ladrones, un forzudo y hasta un rodaje de cine.

Ampliar Figurantes posando en la iglesia parroquial de Villanubla junto a La Charambita L. Negro

Sin embargo, la feria no solo fue un viaje visual. El grupo de danzas Tres Fuentes deleitó a todos con los mejores lazos de paloteo de su repertorio, que consiguieron arrancar grandes aplausos del público. Todo ello se convirtió en el mejor inicio para las fiestas patronales en honor a la Virgen de Gracia, que llenarán de actividad el municipio hasta el 9 de septiembre.

Ampliar Los figurantes dieron vida a diferentes oficios, muchos de ellos ya perdidos L. Negro

El alcalde, Pablo Miranda, que como cada año también se metió en el papel de regidor de principios de siglo, destacó la implicación de los vecinos al señalar que «ellos son el alma mater de esta recreación y cada año se concentran en la participación en esta muestra de lo que fueron los oficios típicos ce los pueblos de Castilla, allá por los felices, o no, años 20».