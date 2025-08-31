El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Visitantes disdrutando de la Feria de los Oficios de Villanubla L. Negro

Villanubla celebra la memoria de sus oficios

Cerca de 400 vecinos y figurantes lograron que el municipio viajara a 1925

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Domingo, 31 de agosto 2025, 12:17

Este sábado, Villanubla volvió a transformarse en un escenario del pasado. La calle Mayor dejó atrás el 2025 para convertirse en una estampa de 1925, ... con olor a pan recién hecho, a lana vareada y con el sonido de las tijeras, los martillos y las bobinas de bolillos dando ambiente. La Feria de los Oficios celebró su XXI edición y una vez más logró que vecinos, visitantes y curiosos se sumergieran en otra época.

