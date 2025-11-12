Victoriana Casado cumple 100 años en Traspinedo: «Siempre con una sonrisa y cariño para los demás»

Una fecha muy especial. Este martes, 11 de noviembre, Victoriana Casado, 'Vito' como la llaman cariñosamente familiares y amigos, cumplía nada menos que 100 años. ... Tres velas sobre una tarta de chocolate que representan mucho más. Los números dorados que descansaban sobre el dulce pastel hablan de un siglo de vida, de historias y de anécdotas vividas por esta mujer. Un largo camino que desde entonces Vito, «mujer de pocas palabras» se ha tomado con filosofía y «siempre acomapañado de una sonrisa y muestras de cariño para los demás».

Notas de cariño, ramos de flores y una decorada estancia con globos y guirnaldas fueron los complementos de una jornada en la que el resto de residentes le hicieron sentir protagonista. Una corona de reina y una banda rosa con letras brillantes de 'Feliz Cumpleaños' no dejaban lugar a dudas de que este era su día. Los compañeros de vida le cantaron el cumpleaños feliz y le hicieron sentir muy especial. Su sonrisa estaba más marcada que de costumbre, pero la guinda del pastel llegó después con la visita de la familia. Hijos, nietos y bisnietos que no quisieron perderse este día junto a la centenaria mujer.

Así, familia, el equipo de la residencia Rosal del Atrio e incluso personal del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Traspinedo dedicaron un momento de reconocimiento a esta mujer trabajadora y obediente. Vito supo lo que era trabajar desde bien joven, primero atendiendo las labores propias de una finca y, posteriormente dedicada al servicio doméstico en una casa familiar.

La vida puso en su camino a Ciriaco, su marido, el que sería el padre de sus cinco hijos, pero no todo fueron alegrías porque Vito conoció la gran pena de perder a uno de ellos. Sus ocho nietos y ocho bisnietos le alegran los días de visita en la residencia familiar donde vive desde hace tres años. Porque es un ejemplo de buena forma, hasta los 97 años podía valerse por sí misma, porque tal y como explica su entorno «gozó de gran vitalidad durante toda su vida». Sin grandes secretos ni parafernalias, Vito ha llegado a las 100 primaveras siendo ejemplo de buen carácter y serenidad. Felicidades.

Longevidad 'made in Castilla y León'

El llegar a los cien años no es algo poco común en una región con alta longevidad como la de Castilla y León que se sitúa como la sexta de Europa y la tercera de España con una esperanza de vida media de 84,9 años. Las mujeres son especialmente veteranas, con una esperanza de vida de 87,7 años lo que las sitúa en el podio de las más longevas de Europa.

No es de extrañar entonces que la leonesa Teresa Fernández Casado, natural de Zambrocinos del Páramo, se haya coronado como la mujer viva de mayor edad de toda España. Su recién estrenado título llega después de que este martes, 11 de noviembre, falleciese la catalana Angelina Torres. Con sus 112 primaveras, la longeva leonesa conserva la lucidez intacta propia de la buena memoria que siempre le ha acompañado. Sigue viviendo en la misma casa donde nació y cuenta con la suerte de estar rodeada de su familia.

Ejemplo de fortaleza, Teresa trabajó toda la vida en el campo y crió a sus hijos. Disfruta ahora de once nietos, nueve bisnietos y dos tataranietos. En su caso la genética es parte fundamental de su longevidad, pues seis de sus siete hermanos siguen vivos y el mayor de ellos, con 93 años, es a su vez el hijo más mayor de España con madre viva.