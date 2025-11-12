El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento de celebración en la residencia Rosal del Atrio. El Norte
Valladolid

Victoriana Casado cumple 100 años en Traspinedo: «Siempre con una sonrisa y cariño para los demás»

La centenaria fue protagonista de un bonito homenaje en la residencia Rosal del Atrio, donde vive desde hace tres años

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:37

Comenta

Una fecha muy especial. Este martes, 11 de noviembre, Victoriana Casado, 'Vito' como la llaman cariñosamente familiares y amigos, cumplía nada menos que 100 años. ... Tres velas sobre una tarta de chocolate que representan mucho más. Los números dorados que descansaban sobre el dulce pastel hablan de un siglo de vida, de historias y de anécdotas vividas por esta mujer. Un largo camino que desde entonces Vito, «mujer de pocas palabras» se ha tomado con filosofía y «siempre acomapañado de una sonrisa y muestras de cariño para los demás».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Listado completo de los 250 municipios de Castilla y León obligados a confinar sus aves por riesgo de gripe aviar
  2. 2 Los Javis se separan tras trece años de relación
  3. 3

    Covaresa se despide de la primera librería del barrio
  4. 4

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar
  5. 5

    Minuto de silencio en la Diputación de Segovia por el matrimonio fallecido en la autovía de Pinares
  6. 6 Un médico se refugia en una consulta para evitar ser agredido por un paciente con una muleta
  7. 7

    Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud
  8. 8

    Valladolid y su provincia alcanzan récord histórico de población
  9. 9

    La centenaria portada de Las Francesas muestra el resultado de su rehabilitación
  10. 10

    El Ayuntamiento revisa la controvertida tasa de basura para aplicar «mejoras» en 2027

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Victoriana Casado cumple 100 años en Traspinedo: «Siempre con una sonrisa y cariño para los demás»

Victoriana Casado cumple 100 años en Traspinedo: «Siempre con una sonrisa y cariño para los demás»