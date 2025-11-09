El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los vecinos de Arroyovereda reclaman soluciones urgentes ante la ocupación ilegal de viviendas. José C. Castillo
Valladolid

Vecinos de la urbanización Arroyovereda de Arroyo reclaman «soluciones efectivas» por la ocupación ilegal de viviendas

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se reúne con los vecinos de la zona y asegura que «apoyará iniciativas y reformas legislativas» que permitan intervenciones más ágiles

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:09

Comenta

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, trasladó a los vecinos de la urbanización Arroyovereda, en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, la voluntad del Ejecutivo autonómico de colaborar activamente con el Ayuntamiento y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la búsqueda de soluciones efectivas que garanticen la «restitución de la normalidad y el respeto a la propiedad privada».

Suárez-Quiñones mantuvo una reunión con representantes vecinales para conocer la situación actual derivada de la ocupación ilegal de viviendas que afecta a esta zona residencial desde el año 2022, donde el consejero subrayó que la Junta «está del lado de los vecinos y de la legalidad».

Durante la reunión, el consejero ha expresó la preocupación del Gobierno autonómico por las «graves consecuencias» que esta problemática genera en la «convivencia, la seguridad y la calidad de vida» de los vecinos, así como por el «deterioro urbano y económico que padece el entorno», dijo.

A ese respecto, apuntó que la Consejería realiza un seguimiento permanente de este tipo de situaciones, especialmente en aquellas zonas donde la «ocupación irregular provoca problemas de convivencia y seguridad». «La Junta defiende el derecho de acceso a una vivienda digna, pero siempre dentro de la legalidad y sin menoscabar los derechos de los propietarios ni el bienestar de las comunidades», afirmó.

Los vecinos trasladaron su malestar ante la prolongación del conflicto, que afecta a decenas de viviendas propiedad de la Sareb, y han descrito los problemas de «inseguridad, degradación de espacios comunes y pérdida de valor patrimonial» que sufren desde hace más de tres años. También destacaron la «falta de respuesta efectiva» por parte del Gobierno de España y de la Sareb, informa Ical.

Por ello, reclamaron actuaciones «más ágiles» en los procesos judiciales y medidas que «eviten nuevas ocupaciones». Una Sareb, participada mayoritariamente por el Ejecutivo central, que «ha hecho impago de los gastos de comunidad y que no pone fin a la grave situación creada», lamentaron.

En ese sentido, el consejero reiteró el compromiso de la Junta de «defender» los derechos de los ciudadanos que sufren esta situación y de «apoyar iniciativas y reformas legislativas» que permitan una actuación más rápida ante las ocupaciones ilegales.

Es decir, con la sustitución de los cambios normativos puestos en marcha por el Gobierno central, como la Ley por el Derecho a la Vivienda, «que amparan a los ocupas ilegales, dificultan la recuperación de la posesión por los legítimos propietarios y crean inseguridad y conflictividad para los vecinos pacíficos», de lo que es un ejemplo la situación creada en Arroyovereda, señalaron desde el Ejecutivo autonómico.

Suárez-Quiñones aseguró que «la ocupación ilegal no puede ser tolerada ni justificada bajo ninguna circunstancia», al apostar por una «acción conjunta» de todas las administraciones que están en contra de esta legislación y de las situaciones que provoca, como la presente, para «restablecer la seguridad, la convivencia y la confianza vecinal», apostilló.

Noticias relacionadas

La comunidad de Arroyo con más de 40 pisos okupados convoca una protesta

La comunidad de Arroyo con más de 40 pisos okupados convoca una protesta

Los vecinos de Arroyovereda impulsan una plataforma contra las okupaciones en pisos del Sareb

Los vecinos de Arroyovereda impulsan una plataforma contra las okupaciones en pisos del Sareb

Las intervenciones policiales se multiplican por ocho en la zona de los pisos okupados de Arroyo

Las intervenciones policiales se multiplican por ocho en la zona de los pisos okupados de Arroyo

Aquona e Iberdrola regresan a 'Arroyovereda' bajo un fuerte dispositivo policial

Aquona e Iberdrola regresan a 'Arroyovereda' bajo un fuerte dispositivo policial

«Con el objetivo de prevenir y actuar ante los casos de ocupación ilegal de viviendas, la Junta de Castilla y León mantiene un convenio con el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana para ofrecer, en todas las provincias, oficinas de información y asesoramiento antiocupación», recuerdan desde la Junta.

Estos puntos de atención, gestionados por las Cámaras de la Propiedad Urbana, facilitan a los ciudadanos información y apoyo jurídico sobre prevención, actuación inmediata y tramitación de casos en curso. El servicio se presta tanto de forma presencial como telemática, a través del 012 o de las páginas web de las Cámaras.

A fecha de octubre de 2025, las oficinas habían atendido 305 consultas presenciales y más de 11.900 consultas telemáticas, lo que evidencia la creciente demanda de información y asistencia especializada en esta materia en toda Castilla y León.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  2. 2 Persecución a gran velocidad entre Arroyo de la Encomienda y Valladolid capital
  3. 3

    Dos negocios de Valladolid reciben las 5 estrellas Michelin del mundo de la peluquería
  4. 4 Atropellan a un anciano en silla de ruedas cuando cruzaba por el Paseo de Zorrilla
  5. 5 Estas son las once mejores tapas de barrio de Valladolid, y la ganadora es...
  6. 6 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  7. 7

    Una ruta guiada recorre a oscuras, entre tumbas y de noche, el cementerio del Carmen de Valladolid
  8. 8

    Los vecinos de un portal del centro de Valladolid temen vivir con un pirómano
  9. 9

    Los sondeos internos anticipan un voto muy fragmentado en Castilla y León
  10. 10

    Mantería despide a un comercio histórico y mantiene cinco locales a la espera de nuevos negocios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Vecinos de la urbanización Arroyovereda de Arroyo reclaman «soluciones efectivas» por la ocupación ilegal de viviendas

Vecinos de la urbanización Arroyovereda de Arroyo reclaman «soluciones efectivas» por la ocupación ilegal de viviendas