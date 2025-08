La Zarza, el pueblo que resurgió de las cenizas: «Utilizaron el tejado de mi casa para parar el fuego»

En los pueblos de Castilla la historia reside en la memoria de los mayores, aquellas personas que en un tiempo pasado jugueteaban en las calles ... del mismo lugar donde ocho decenios después aún residen, en las fotografías conservadas y en las casas que ya no están. La Zarza, un pueblo vallisoletano rodeados de campos de cereales y pinares, fue testigo a mediados del pasado siglo, concretamente el 31 de julio de 1945, de un voraz incendio que asoló tres cuartas partes de las viviendas. Y ahora, ochenta años después, la historia se esconde tras las puertas reconstruidas de lo que un día fueron cenizas.

La versión oficial, registrada en los escritos de las autoridades de la época, acerca del origen del incendio recoge que en una de las casas una niña arrojó cenizas en el corral y el viento sopló tan fuerte que originó el infierno de llamas y humo. Como en cualquier historia, existe otra versión que habla de que fue el padre de las niñas quien quiso cocinarse un huevo frito en el corral y prendió el pueblo. En cualquier casom basta con indagar en los documentos conservados de la época y preguntar por el fuego del 45 en algunas viviendas de La Zarza para comprender la magnitud de la tragedia.

La 'niña' a la que atribuyeron el fuego escribió en 2015 al Ayuntamiento para lamentar que la acusación fue fruto del «ambiente de odio entre guerras»

Amelia Garrido, que en 1945 tenía 8 años, reside en el número 25 de la calle Real, donde se originó el fuego. «Esta fue la casa que utilizaron para el fuego. Tiraron el tejado y la llenaron de agua para usarla de cortafuegos y aquí se paró», recuerda la zarceña. Sobre aquel día rememora: «Yo estaba con mi padre en la era trillando y sentimos tocar las campanas pero pensamos que era por la inauguración de la torre -que había sido restaurada y ese día estaban colocando las campanas-. Pero mi padre vio que era fuego, empezó a correr y me dejó allí en las tierras».

Durante los días siguientes, Amelia Garrido, que actualmente tiene 88 años y que continúa viviendo en La Zarza, confiesa que «un tío mío nos llevó a Olmedo a mis tres hermanas pequeñas, aunque éramos seis hermanas, y cuando volvimos el pueblo entero era cenizas». «No tardaron mucho en construirnos la casa. Recuerdo que lo hizo el señor Mayo», explica. Llegado el mes de septiembre, todos los niños y jóvenes del pueblo regresaron a la escuela, que no había sido alcanzada por las llamas: «Ibamos a la escuela antes de entrar o cuando salíamos pues como éramos niños entrábamos en las casas quemadas hurgábamos y todavía salía rescoldo -brasa menuda resguardada por la ceniza-».

Ampliar Mari Lorenzo y Amalio Lorenzo, más conocido en el pueblo como Mayete, testigos del incendio de 1945. A. Barrio

A pocos metros del número 25 de la calle Real, Amalio Lorenzo, más conocido en el pueblo como Mayete, y Mari Lorenzo, ambos testigos del incendio de 1945, relatan: «Nosotros vivíamos en Ataquines, un pueblo cercano situado a pocos kilómetros de distancia, y vimos el humo desde allí». «Seguro que Amelia os ha explicado que su casa la reconstruyó el señor Mayo. Pues ese señor era mi padre», puntualiza Mayete antes de añadir: «Mi abuela vivía al final de esta calle, justo en la esquina y mi padre y yo vinimos a ver si había llegado el fuego hasta aquí. A raíz del incendio nos vinimos a vivir con mi abuela aquí a La Zarza porque mi padre trabajaba en la construcción».

Las versiones sobre el origen del incendio se entremezclan en función de quien cuente la historia. Algunos dan por válida la del señor que se iba a freír un huevo en el corral y otros la de la niña que tiró unas pocas cenizas y no pudo apagarlas. La protagonista de la segunda de las historias, María del Carmen Fuentes Nieto, mandó una carta en 2015 al Ayuntamiento de La Zarza y el manuscrito original corona la exposición 'Crónica de un incendio'm que acoge el aula del Ayuntamiento desde este viernes (1 de agosto) hasta el próximo día 10.

Ampliar Carta original enviada por María del Carmen Fuentes Nieto, quien supuestamente originó el fuego de La Zarza en 1945. A. B.

En dicha carta, enviada en 2015 al Consistorio desde Málaga, la protagonista, María del Carmen Fuentes Nieto, a quien se le adjudica el origen de la tragedia, escribe de su puño y letra en tinta azul intenso y letra cursiva: «Me dirijo a usted con estas líneas como superviviente del fuego del año 1945 en el que fui la protagonista y he vivido hasta 70 años después. He de decirle aunque se me dijo que fue por no echar suficiente agua a la ceniza para que se apagase, yo creo que fue consecuencia del ambiente de odio, rencor y envidia que había siempre en las guerras y más en el ámbito rural en el que todos nos conocemos».

Ampliar Silvia Domínguez, alcaldesa de La Zarza, y Víctor Arribas, teniente de alcaldesa, junto al mural conmemorativo del fuego de 1945. A. B.

Toda una declaración de intenciones que sorprendía a Silvia Domínguez, la actual alcaldesa de La Zarza: «Cuando empezamos a buscar documentos e información para el ochenta aniversario del incendio del 45, el anterior alcalde me dijo que tenía una carta de la niña que supuestamente había lanzado las cenizas al corral originando el fuego», recuerda la alcaldesa, acompañada de Víctor Arribas, teniente de alcaldesa del municipio.

Los actos de este viernes, 1 de agosto

A la exposición de documentos relacionados con la tragedia, que busca «celebrar ese espíritu de renacer de las cenizas» -se abrirá a las 19:00 horas de este viernes-, se suma en una intensa tarde conmemorativa la inauguración de un mural, en el que se aprecian las llamas del fuego y siluetas de personas reconstruyendo el pueblo (19:30); un concierto a cargo de Guille Jové (20:00) y un acto con las familias que fueron testigos del incendio bajo el título 'La llama del 45, cenizas que hablan' (21:30).

«Este acto conmemorativo del 80 aniversario del incendio que asoló el municipio el 31 de julio de 1945 tiene como objetivo dar difusión a lo ocurrido destacando la importancia de esta efeméride para nuestro pueblo», destaca Silvia Domínguez, alcaldesa del municipio que fue víctima de las llamas hace ocho decenios y que ahora presume orgulloso de haber resurgido de las cenizas gracias a quienes recuerdan la tragedia.