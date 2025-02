Los usuarios del AVE en Medina del Campo denuncian la falta de trenes y problemas con los abonos

Yaiza Cobos Valladolid Miércoles, 5 de febrero 2025, 14:42 Comenta Compartir

Trenes que no llegan a su destino. Empleados que no pueden acudir a su puesto de trabajo. Alumnos que no llegan a tiempo a sus clases. Esta es la tónica habitual de los usuarios del AVE de Medina del Campo. Desde hace tiempo, los ... vecinos de la localidad se enfrentan a la misma situación; las frecuencias de los trenes con parada en la villa son insuficientes y es «misión imposible», detallan desde la Asociación de Usuarios de AV de Medina del Campo y Comarca, formalizar los abonos AVANT.

«Es la misma problemática que venimos arrastrando desde los últimos años. Medina del Campo no tiene servicios mínimos. Tan solo tenemos un tren a primera hora, a las 7:08 para ir a Madrid. En cuanto hay huelgas o algún problema, nos quedamos sin tren para ir a trabajar», detallan desde la entidad. Este, es el primer y único medio que tienen para llegar a la capital antes de las ocho e incorporarse, así, a sus puestos. «El siguiente que tenemos, actualmente, es a las 9:39 y cuando quieres llegar a Chamartín son más de las 10:30. Es inviable para ir a trabajar», aseguran. Misma situación que sucede de vuelta a la localidad vallisoletana. «El tren sale de Madrid a las 15:50 horas; pero no llega todo el mundo. Nos toca coger el siguiente tren a las 18:25 o el siguiente que ya es a las 21:11 horas», mencionan desde la asociación. A todo ello, se le suma un agravante; la imposibilidad de formalizar sus abonos. Y es que, aunque la aplicación de RENFE muestre que el tren está completo, una vez montados en él, los usuarios se percatan de que existen multitud de asientos libres. E incluso apuntan a una «discriminación» de clientes en la línea Salamanca/Medina/Segovia. Comenzando con el coste, pues para los usuarios salmantinos es gratuito y para los medinenses y segovianos es de pago. El tiempo de reserva también es una gran diferencia. Mientras los usuarios del servicio gratuito se les permite reservar con hasta cuatro meses de antelación, al resto de usuarios se les bloquea la posibilidad de formalizar los billetes. Por otro lado, Salamanca dispone de un cupo de asientos, Segovia tiene dos convoys pre-reservados, y Medina del Campo tan solo puede formalizar los asientos para abonos que les sobren al resto de usuarios de la línea. «Siempre tenemos que estar esperando a que alguno de Segovia o de Salamanca anule su billete para poder cogerlo», cerciora desde la asociación. «Vemos en la aplicación que el tren no está completo, pero no podemos capturarlo con el abono. Entonces nos toca pagar un billete de venta libre de 50 euros para poder ir o volver. Es inviable para ir a trabajar», lamentan. Trasladarse a Valladolid o irse a Madrid Desde la entidad expresan sentirse «abandonados» a nivel político. Son muchas las personas que, diariamente, se ven obligados a desplazarse hasta Valladolid para tomar una mejor frecuencia de tren o, incluso, trasladarse de nuevo a vivir a Madrid para evitar esta situación. «Tenemos una inseguridad total a diario porque no sabemos si vamos a poder viajar o no», expresan. Según los datos aportados por RENFE, a la asociación de usuarios del AVE de Medina del Campo, el crecimiento de uso de los trenes AVANT ha tenido un crecimiento interanual, entre los años 2023 y 2024 del 31%, y desde el 2019 de un 120%. Un incremento a pesar de la cantidad de incidencias y dificultades indicadas anteriormente que han tenido lugar este último año y que ha provocado que muchos usuarios hayan tenido que buscar otras alternativas. «Estamos seguros de que si se atendieran las necesidades imprescindibles que señalamos, el aumento sería mucho mayor y tendríamos más facilidades tanto para residir en Medina del Campo y su comarca, como venir a trabajar y como para implantarse más empresas en la zona», aseveran. La agrupación medinense se ha puesto en contacto, en numerosas ocasiones, tanto con el Ayuntamiento del municipio, como con los diferentes partidos políticos locales, así como también con la empresa ferroviaria. «Lo único que queremos es tener espacio para viajar», apuntan. Por ello, ven imprescindible que RENFE asegure un número de plazas, al menos treinta, para los usuarios de la Estación de Alta Velocidad de Medina del Campo que tomar en tren, habitualmente, por motivos laborales, profesionales o de estudios. Del mismo modo, han solicitado que pare otro tren en la localidad, a primera hora de la mañana, como el AVE 04054 que viaja desde Galicia hasta Madrid y pasa por Medina a las 7:48. Además, a la hora de volver, han pedido a RENFE que el AVLO 04975, con salida de Madrid a las 17:08, y el AVE 04385, con salida a las 19:17, hagan parada en Medina del Campo. Por último, consideran importante que RENFE reconozca un 'abono laboral' con condiciones semejantes al abono recurrente gratuito, en cuanto a la facilitad de reservar y plazos extensos para realizar las mismas.

