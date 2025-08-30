Urueña es este fin de semana la capital de los objetos coleccionables

Urueña se ha vuelto a convertir durante este fin de semana en la capital provincial de los aficionados a los objetos coleccionables gracias a la ... celebración de la tercera edición de la Feria del Coleccionismo, organizada por Asofed (Asociación para la Organización de Ferias, Certámenes Discográficos y Salones del Cómic y Manga), con la colaboración de la Diputación de Valladolid y el Ayuntamiento de la localidad.

El corro de Santo Domingo acoge de nuevo esta la feria de coleccionismo, que cuenta con varios expositores especializados, que ponen a disposición de los visitantes cientos de objetos coleccionables en categorías como Playmobil, Lego, juguete antiguo, vinilos, CD, tebeos, artesanía, cómic, libros antiguos y nuevos, entre otros. De una manera especial destaca el coleccionismo de papel, con carteles, periódicos, postales, programas de la Semana Santa de Valladolid y de pueblos de la provincia, de tradiciones, de ferias taurinas y de fiestas en general. Los visitantes a la feria también pueden disfrutar de un diorama de trenes de Playmobil, que ha instalado el joven aficionado riosecano Pablo García, que cuenta en su particular colección con miles de piezas de distintas temáticas.

Carlos Ramírez, como presidente de Asofed y organizador del evento, además de agradecer la colaboración de la Diputación de Valladolid y del Ayuntamiento de Urueña, expresó que «la feria ya se ha consolidado como uno de los eventos más esperados en la Villa del Libro de Urueña», señalando que se celebra en el último fin de semana de agosto. Como novedad destacó la presencia durante el sábado de los escritores Víctor M. del Pozo, Nerea Martín y Daniel de los Mozos, que firmaron ejemplares de sus libros. Ramírez recordó que «el coleccionismo fomenta la curiosidad y la cultura, además de favorecer la salud mental, como recuerdan desde organismos sanitarios, retrasando enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson». De ahí la importancia de ferias como la de Urueña, que es «la gran fiesta del coleccionismo y la cultura popular». En su segunda edición del año pasado el certamen tuvo 1.500 visitantes, que, a buen seguro, este año se iban a superar si se tienen en cuenta los numerosos visitantes del primer día, según destacó el presidente de Asofed.

Por su parte, el alcalde carrasqueño, Francisco Rodríguez, felicitó a los organizadores por su iniciativa, pues «viene a enriquecer las posibilidades culturales y turísticas de la localidad, además de dinamizar la vida del pueblo y ser motor de desarrollo económico de los distintos establecimientos locales como bares, restaurantes y librerías». La feria con todos sus cientos de objetos coleccionables continuará hoy domingo en el corro de Santo Domingo de 12.00 a 15.00 horas y de 18.000 21.00 horas.

Las iniciativas culturales de Asofed en la Villa del Libro no se quedan en esta feria del coleccionismo. Junto a la librería Libros K, organiza el Encuentro de Literatura Fantástica, Ciencia Ficción y Hecha en Castilla y León, que el pasado mes de junio llegó a su quinta edición, y el Encuentro de Cómic, Novela Gráfica e Ilustración, que en noviembre celebrará su quinta edición, sin que falte la presencia de Jesús Redondo, destacado dibujante e ilustrador, especialmente conocido por la serie del Capitán Trueno. Un dibujante al que el próximo 2 de septiembre el Ayuntamiento de Valladolid dedicará una calle en la Ciudad de la Comunicación. Además, en colaboración con Acycol (Asociación de Amigos de Colombia en Castilla y León), cada 6 de diciembre organizan en Urueña el Día de las Velitas como una de las tradiciones más queridas en Colombia. Las luces de las velas y faroles que se encienden en la calle representan deseos y agradecimientos personales, marcando así el comienzo de las celebraciones navideñas.

Sin duda los visitantes que se acerquen este fin de semana a Urueña a buscar algún objeto que complete sus colecciones, tendrán la posibilidad de disfrutar de la primera Villa del Libro de España y uno Los Pueblos Más Bonitos de España, en el que sorprenderse con sus imponentes murallas, que, construidas entre mediados del siglo XII y comienzos del XIII, ofrecen la posibilidad de disfrutar de un agradable paseo por el adarve en el que divisar el valle de la ermita y las ruinas del antiguo monasterio benedictino del Bueso, así como la inmensidad de Tierra de Campos. De obligada visita serán también el Centro Etnográfico Joaquín Díaz con sus colecciones, el Centro e-LEA Miguel Delibes con sus exposiciones o la bella ermita de la Anunciada, construida en el siglo XII en estilo románico lombardo.