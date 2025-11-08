Torrelobatón dedica una jornada al Padre Hoyos, su hijo predilecto

Torrelobatón se prepara para viajar en el tiempo. Este domingo 9 de noviembre, el municipio celebrará una Jornada de Puertas Abiertas en la Casa Natal ... del Padre Bernardo Francisco de Hoyos, una cita pensada para redescubrir la figura del beato jesuita y, al mismo tiempo, el rico patrimonio arquitectónico y cultural de la villa.

La iniciativa parte de la Asociación Cultural Padre Hoyos, que desde 2008 trabaja para mantener vivo el legado del que fue nombrado 'Hijo predilecto de Torrelobatón'. «Queremos que los vecinos y visitantes sientan este lugar como algo propio, que conozcan no solo la historia del Padre Hoyos, sino también la de nuestro pueblo», explican desde la organización.

Desde las 10:00 hasta las 19:00 horas, los visitantes podrán recorrer libremente la Casa Natal, de gran interés patrimonial y espiritual, y descubrir su mobiliario original, los objetos familiares conservados y algunas de las obras que marcaron la vida del joven jesuita. Entre los objetos más valiosos que se conservan en su casa natal se encuentra una carta escrita de su puño y letra, dirigida a un compañero, en la que habla de su familia y su vocación, además de libros y cuadros de la época.

Uno de los atractivos principales serán las visitas teatralizadas, con pases a las 13:00 y 16:00 horas, que recrearán episodios de la vida del Padre Hoyos y el ambiente de la villa en el siglo XVIII. Las representaciones están dirigidas por Coral Hilanderas, quien también da vida a uno de los personajes principales, junto a los actores César Martín Catalina y Ana Gómez. Los socios y voluntarios de la Asociación Padre Hoyos participarán también como figurantes. Una parte del vestuario que se utilizará para las representaciones se ha realizado en un taller de costura organizado por las asociaciones locales Padre Hoyos y el Castillo.

La música tampoco faltará en esta jornada. La Charambita de Villanubla pondrá la banda sonora con interpretaciones en directo que acompañarán a los visitantes a lo largo del recorrido por la antigua casa. La entrada será libre y gratuita durante todo el día, sin necesidad de inscripción previa.

Un legado que sigue inspirando

El Padre Bernardo Francisco de Hoyos (1711–1735) nació en Torrelobatón y, pese a su corta vida, dejó una profunda huella en la historia espiritual de España, Hispanoamérica y Filipinas. Sacerdote jesuita, fue el principal difusor de la devoción al Sagrado Corazón. Beatificado en Valladolid en 2010, su figura continúa atrayendo a peregrinos y estudiosos de distintas partes del mundo.