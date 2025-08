El Toro de Las Peñas de La Seca regala a la afición dos horas de emoción

'Valenciano', el Toro de las Peñas de las fiestas de Los Novillos de La Seca, dio mucho juego, tanto que el festejo terminó pasadas ... las 22.30 horas tras una tarde-noche complicada con más de un susto.

El utrero navarro de la ganadería de Hermanos Magallón salió a la calle Real de la Seca a las 20:30 horas desde los toriles con dirección a la plaza de toros. Bajó de manera intermitente, en busca de los corredores pero sin una excesiva velocidad, y pronto llegó a la plaza. Una vez allí, volvió a salir a la calle, y ahí empezó el peligro. 'Valenciano' derrochó furia y se puso como objetivo llevarse por delante todo lo que se movía, incluso se dedicó a mover aquello que parecía inamovible a todas luces. Primero levantó sin ningún esfuerzo un banco de granito de 500 kilos para seguir su recital de destrucción con unos contenedores de basura y unas maceteras de hormigón. Casi nada.

La presencia de los mansos no aplacó al animal, que se negó a salir de las calles, por lo que se decidió soltar otro toro, a la espera de poder enchiquerar a ambos. Este segundo toro provocó también momentos de peligro al meter continuamente la cabeza por los barrotes y, después de muchos intentos, por fin se logró que llegarán los dos a la plaza. No obstante, tuvieron que ser ser introducidos mediante una maroma en los toriles, al ser completamente imposible realizarlo de otra manera, por lo que se dio por finalizado el festejo a las 22:30 horas sin ningún percance y no se celebró capea.