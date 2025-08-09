El Toro del Caño de Castrejón desafía a las altas temperaturas

Con media hora de retraso sobre el horario previsto por el calor asfixiante que había a las 19.30 horas, se soltó el VII Toro ... del Caño en Castrejón de Trabancos. Miles de personas acudieron a este pequeño pueblo del sur de la provincia de Valladolid para ver a Trompetista, un serio utrero negro, del hierro de Brazuelas.

Trompetista salió a las 20:00 horas desde un cajón en la plaza de toros, abarrotada al completo, y fue allí donde se le dieron los primeros cortes, algunos ajustados, como el que dio 'Justi', vecino de Simancas, haciendo honor a su apodo, dio un acorte ajustadisimo pasándose los pitones por la cadera.

Luego el toro salió a la calle, muy noble y sin maldad, para recorrer la calle un par de veces. Allí se pudieron ver bonitas carreras aguantando la cara del toro.

Posteriormente se dio suelta al segundo de la tarde, un colorado de nombre Vejado, un toro muy rápido de salida que fue buscando la calle a los dos lados, lo que hizo peligrosa la primera carrera, templando más tarde. Fue en ese momento cuando pudieron disfrutar más los corredores, que aprovecharon la carrera, llegando luego a la plaza, donde fue el turno de los recortadores.

El tercero, Palmero, un utrero de Lorenzo Espioja, fue el más pequeño, pero posiblemente el mejor de la tarde, rápido de salida, templado en el corte y luego bueno para torear. Al final se hizo pesado, pues hasta pasadas las diez de la noche permaneció en el ruedo. Terminó el festejo con una berrenda de Francisco Galache, una vaca típica de los patas blancas que fue de menos a más.