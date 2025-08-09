El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El Toro del Caño de Castrejón desafía a las altas temperaturas

La localidad recibió a miles de personas para presenciar este festejo en el que salieron al ruedo y a las calles tres toros y una vaca

Miguel Ángel Rochas

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:03

Con media hora de retraso sobre el horario previsto por el calor asfixiante que había a las 19.30 horas, se soltó el VII Toro ... del Caño en Castrejón de Trabancos. Miles de personas acudieron a este pequeño pueblo del sur de la provincia de Valladolid para ver a Trompetista, un serio utrero negro, del hierro de Brazuelas.

