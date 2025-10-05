Tordesillas viaja a la Edad Media

El casco histórico de Tordesillas se transformó este sábado en un auténtico escenario medieval. Los estandartes que lucían en las calles, junto con el olor ... a pan recién horneado, a especias y jabones artesanales, marcaron el pulso de la trigésimo segunda edición del Mercado Medieval, una cita que congregó muchos cientos de visitantes en un recorrido de más de 10.000 metros cuadrados.

La jornada arrancó a media mañana con la tradicional mojiganga, un bullicioso desfile en el que músicos, juglares, acróbatas y algunas criaturas fantásticas acompañaron a vecinos y turistas hasta la Plaza Mayor. Allí, poco antes de la una, la periodista televisiva Cristina Carro dio el pregón inaugural de uno de los días grandes de la localidad.

Pasear por el mercado este sábado fue como retroceder siglos en el tiempo. Más de quince propuestas gastronómicas hicieron las delicias de los visitantes: quesos curados, embutidos, panes rústicos y vinos de la tierra compartían espacio con calderos de guisos humeantes. La novedad de este año, una parada de alimentos sin gluten que atrajo a quienes buscaban opciones diferentes sin renunciar al sabor.

Numerosos artesanos acudieron a esta gran cita. Orfebres, ceramistas, encuadernadores, marionetistas, sopladores de vidrio… todos invitaban a tocar y probar el género. Mientras, en la Plaza de la Iglesia, los talleres participativos de cestería y barro reunieron a niños y adultos, que dieron forma a pequeñas obras artesanas.

Ampliar Malabaristas y criaturas fantásticas dieron vida también en las calles de este mercado L. Negro

La tarde también estuvo repleta de sorpresas, como la de encontrarse con la Reina Juana paseando entre el gentío o distintos animales fantásticos asomando entre las callejuelas. El cierre de la jornada llegó en la Plaza Mayor con el conjuro del aguardiente, que puso el broche a un sábado lleno de magia, sabor y tradición. Hoy domingo, los tordesillanos y visitantes todavía podrán seguir disfrutando de este viaje al pasado, que concluirá con un espectáculo de fuego, también en la Plaza Mayor.

La apuesta municipal

Este año, el Ayuntamiento de Tordesillas ha querido reforzar el carácter festivo y familiar del mercado, multiplicando por cinco la subvención destinada a esta cita, en coordinación con el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) y la Asociación de Empresarios. También ha ampliado el recorrido hasta la plaza Santa María. «Queríamos que, además de su carácter comercial, el mercado también fuera un espacio de disfrute para las familias», subrayaba el alcalde, Miguel Ángel Oliveira. También se reforzó la seguridad al duplicar los efectivos de Policía Local y Protección Civil, lo que permitió disfrutar de la jornada con tranquilidad pese a la gran afluencia de público.