La Plaza Mayor de Tordesillas, centro del mercado, abarrotada de gente L. Negro

Tordesillas viaja a la Edad Media

La localidad celebra este fin de semana la 32º edición de su gran Mercado Medieval con un gran plantel de artesanos, teatro callejero y actividades nocturnas

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:53

Comenta

El casco histórico de Tordesillas se transformó este sábado en un auténtico escenario medieval. Los estandartes que lucían en las calles, junto con el olor ... a pan recién horneado, a especias y jabones artesanales, marcaron el pulso de la trigésimo segunda edición del Mercado Medieval, una cita que congregó muchos cientos de visitantes en un recorrido de más de 10.000 metros cuadrados.

