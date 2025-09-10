Tordesillas, en pie de guerra por el 'toque de silencio' impuesto por el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Tordesillas ha emitido un bando firmado hoy, miércoles 10 de septiembre, mediante el que se regulan las actuaciones musicales en el municipio ... durante las fiestas patronales, que ahora comienzan. El nuevo marco creado por el Consistorio señala que «será imprescindible presentar solicitud en el Ayuntamiento para la realización de música, DJs, actuaciones en directo o instrumentales, tanto en la vía pública como en el interior de los locales de peñas.

El departamento municipal correspondiente valorará en cada caso el interés público, la adecuación del espacio, el cumplimiento de las condiciones de convivencia y seguridad, resolviendo sobre la autorización». Además, las actuaciones estarán limitadas a un máximo de 4 horas diarias comprendidas en horario de 13:00 a 24:00 horas y en la vía pública solo se permitirán «en espacios amplios, respetando distancias prudenciales con respecto a las viviendas y sin provocar cortes ni alteraciones del tráfico rodado». Mientras, en el interior de las peñas, «se permitirá siempre que se respeten los niveles de ruido establecidos y las medidas de seguridad correspondientes».

El bando señala que el volumen no podrá superar los 90 decibelios y que la normativa no se aplicará durante el desfile de Los Faroles, que se celebrará este sábado. El Ayuntamiento indica en el bando que «el incumplimiento de estas normas podrá conllevar la clausura inmediata de las instalaciones y la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aplicándose en todo caso las sanciones previstas en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Protección de la Convivencia Ciudadana, que pueden alcanzar los 2.400 euros».

El Ayuntamiento explica en el bando que su publicación responde a unos «incidentes ocurridos en las últimas noches en el municipio, en los que se han instalado carros musicales y equipos de sonido sin autorización, alterando el descanso de los vecinos a horas inapropiadas y ocasionando situaciones que han requerido la intervención de la Guardia Civil, además de lamentables incidentes y agresiones».

La emisión del bando ha causado un gran revuelo en el municipio, tanto que se ha convocado a través de las redes una protesta en la tarde de hoy miércoles a las 20:30 horas en la Plaza Mayor. Las voces disconformes han llevado al alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, a publicar un vídeo en el que señala que «los cuartos abren y cierran cuando lo crean oportuno y lo que queremos es regular este tipo de actuaciones, que son numerosas, para que estén todas amparadas en un mismo marco legal y las tengamos controladas, en el sentido de que podamos dar una respuesta a los vecinos, que están en sus domicilios, para saber cuando tienen estas actividades», indica el regidor en el vídeo en el que añade que lamenta «mucho el revuelo que se creado. No era nuestra intención que esto ocurriera» y en el que indica que el Consistorio «espera todas las solicitudes que lleguen para darles el visto bueno. Esperamos que dentro de unos días podamos disfrutar todos juntos de las fiestas de la Peña con total normalidad y como siempre lo hemos hecho: con música en la calle y con diversión».