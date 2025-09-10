El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Las fiestas de Tordesillas, en una imagen de archivo. Mónica Rico

Valladolid

Tordesillas, en pie de guerra por el 'toque de silencio' impuesto por el Ayuntamiento

Un bando emitido por el Consistorio prohíbe las actuaciones musicales durante las fiestas fuera del horario de 13:00 a 24:00 horas y el nuevo marco ha llevado a que se convoque una protesta vecinal

Marco Alonso

Marco Alonso

Valladolid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:25

El Ayuntamiento de Tordesillas ha emitido un bando firmado hoy, miércoles 10 de septiembre, mediante el que se regulan las actuaciones musicales en el municipio ... durante las fiestas patronales, que ahora comienzan. El nuevo marco creado por el Consistorio señala que «será imprescindible presentar solicitud en el Ayuntamiento para la realización de música, DJs, actuaciones en directo o instrumentales, tanto en la vía pública como en el interior de los locales de peñas.

