Tierra de Campos no solo se estudia: se vive, se enseña y se proyecta hacia el futuro

Existe una frase atribuida a Leonardo da Vinci que dice que «no se puede amar lo que no se conoce ni defender lo que no ... se ama». Unas palabras que bien podrían ser el lema del seminario Patrimonio y Naturaleza de Tierra de Campos, que el IES Campos y Torozos de Medina de Rioseco acaba de finalizar después de haberse celebrado durante los últimos dos cursos «con experiencias únicas en el territorio de intensa actividad formativa, cultural y pedagógica».

Esta iniciativa, impulsada desde el instituto riosecano y enmarcada dentro de los cursos de formación del profesorado del CFIE de Valladolid, ha ofrecido a los docentes participantes «una experiencia educativa profundamente conectada con el territorio», según señalaron sus coordinadores, los profesores riosecanos Fernando García Marbán y Martiniano Fernández Valverde. El seminario Patrimonio y Naturaleza de Tierra de Campos, celebrado en los dos últimos cursos, en horario no lectivo, ha combinado la formación teórica con un amplio programa de visitas culturales y patrimoniales a enclaves emblemáticos de la comarca. Entre los destinos visitados destacan Medina de Rioseco, con su legado histórico y su arquitectura monumental; Ampudia, con la colegiata y el castillo; San Cebrián de Mazote, con la iglesia mozárabe de San Cipriano; La Santa Espina, con el monasterio cisterciense; Villagarcía de Campos, con el castillo de los Quijada y la Colegiata de San Luis; Villalba de los Alcores, con el castillo y su entorno natural o la Villa del Libro de Urueña como referente cultural y literario. Unas excursiones que han estado acompañadas de momentos de convivencia y disfrute gastronómico en restaurantes de Medina de Rioseco, Villalba de los Alcores, Villardefrades o Urueña, «reforzando el vínculo entre el patrimonio material e inmaterial de la comarca».

Los dos coordinadores explicaron que el seminario ha perseguido objetivos claves como conocer el patrimonio natural, histórico y artístico de Tierra de Campos, desarrollar materiales educativos innovadores y aplicables en el aula, valorar los recursos del entorno como herramientas pedagógicas y fomentar el trabajo colaborativo e interdisciplinar entre docentes y alumnado. Además, destacaron que los contenidos abordados han incluido la historia y geografía de la comarca, su arte y patrimonio natural, las manifestaciones culturales, como la gastronomía, el folclore o la lengua, y las posibilidades de desarrollo futuro en el medio rural.

Tras su finalización, el seminario ha demostrado que «el conocimiento del entorno no solo enriquece la práctica docente, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y el compromiso con la conservación del patrimonio». Una experiencia formativa que «ha dejado huella en quienes han participado y que sienta las bases para futuras iniciativas educativas de Tierra de Campos y montes Torozos». No es de extrañar que el centro considere dar continuidad a este tipo de seminarios. En definitiva, esta experiencia formativa «ha puesto en valor el papel del patrimonio como recurso pedagógico y como elemento clave en la construcción de una identidad territorial compartida». Por eso, los dos profesores riosecanos afirmaron que «Tierra de Campos no solo se estudia: se vive, se enseña y se proyecta hacia el futuro».