Presentación con algunos de los figurantes y organizadores en la Diputación de Valladolid.
Provincia de Valladolid

San Miguel y Santiago del Arroyo recrearán la visita de Alfonso XIII en 1925

Medio centenar de figurantes participarán este sábado en la teatralización promovida por colectivos de ambos municipios

El Norte

Valladolid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:51

Comenta

Más de cincuenta personas participarán mañana, sábado, en la recreación histórica de las maniobras de caballería que Alfonso XIII realizó en los primeros días de noviembre de 1925 y que culminaron con visitas a las localidades de San Miguel y Santiago del Arroyo.

El proyecto cultural ha sido promovido por la Asociación de Fuenlabradilla en colaboración con el Ayuntamiento de San Miguel del Arroyo y la Asociación La Fuente Vieja de Santiago, que engloba un amplio elenco de actores y figurantes, ambientación y decorado con elementos de época, caballos, burros, un grupo de jotas y hasta un espectacular coche. En palabras de Fernando del Río, presidente de Fuenlabradilla, se trata de «un motivo especial para unir a nuestros pueblos, convivir y pasarlo bien».

Las labores de dirección técnica y teatral las ha llevado a cabo Esther Arribas, directora de la compañía teatral Pie Izquierdo y natural de la localidad. Se trata de una recreación itinerante que, consta de dos partes: una que se celebrará el sábado por la mañana en Santiago del Arroyo a partir de las 12.00 horas, y otra de tarde en San Miguel del Arroyo que comenzará a las 17.00 horas y recorrerá diversos espacios con escenas divertidas. En ella tomarán cuerpo distintos personajes como Alfonso XIII, dos curas, algunos somatenes, dos alcaldes, oficiales de caballería, un capitán, panaderas, joteros, fotógrafo, periodista, chófer, niños etc. La recreación tendrá una duración de una hora aproximadamente por la mañana y una hora por la tarde, y va dirigida a todo tipo de públicos. «En ella participará gente no solo de San Miguel y de Santiago, tambien de Boecillo, Olmedo, La Pedraja, etc.», se señala desde la organización. Según Jose Manuel Frutos, alcalde de San Miguel, «esperamos asistan en torno a mil personas y que llenen por unas horas las calles del pueblo y participen en la jornada de pincho alfonsino promovido por los cuatro establecimientos hosteleros».

La directora, Esther Arribas, destaca el ambiente participativo del pueblo y la vocación de permanencia: «Es el cuarto año que se organiza, vamos renovando totalmente los guiones, actores, espacios mejorando año a año y ampliando el alcance».

