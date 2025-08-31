El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Numeroso público disfrutó de estas III Jornadas Medievales en la localidad L. Negro

San Miguel del Pino vuelve al medievo

La localidad celebra este fin de semana las III Jornadas de Doña Leonor de Guzmán

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Domingo, 31 de agosto 2025, 12:19

San Miguel del Pino se ha vestido de historia con la celebración de la III edición de las Jornadas Medievales 'Doña Leonor de Guzmán y ... su villa', un fin de semana pensado para viajar al siglo XIV sin salir de la provincia. Durante toda la jornada del sábado, vecinos y visitantes pudieron pasear por las calles de la villa y encontrarse con la figura de doña Leonor de Guzmán, la poderosa amante del rey Alfonso XI y madre del primer monarca Trastámara, que un día fue dueña de estas tierras.

San Miguel del Pino vuelve al medievo