San Miguel del Pino vuelve al medievo

San Miguel del Pino se ha vestido de historia con la celebración de la III edición de las Jornadas Medievales 'Doña Leonor de Guzmán y ... su villa', un fin de semana pensado para viajar al siglo XIV sin salir de la provincia. Durante toda la jornada del sábado, vecinos y visitantes pudieron pasear por las calles de la villa y encontrarse con la figura de doña Leonor de Guzmán, la poderosa amante del rey Alfonso XI y madre del primer monarca Trastámara, que un día fue dueña de estas tierras.

El día comenzó con los Itinerarios Musicales, una propuesta premiada por la Diputación de Valladolid a la Mejor Iniciativa Turística 2024. Manoli Carreras, responsable de la Oficina de Turismo, y Águeda Sastre, historiadora y violinista del grupo Alicornio, guiaron a los turistas por la villa. Lo hicieron acompañadas por el personaje de la propia Leonor en una actuación que contó con la colaboración del actor local Carlos Tapia, de Azar Teatro.

Los más pequeños también se lo pasaron en grande con las escenificaciones medievales infantiles, mientras que los mayores pudieron revivir los enfrentamientos de antaño con la recreación histórica 'Pedro I contra Enrique de Trastámara' o probar suerte en los talleres de armas medievales organizados por la Asociación Cultural-Histórica Torre del Homenaje de Valladolid.

El ambiente se completó con desfiles medievales, música en directo, pasacalles, comida popular y puestos artesanales que llenaron de vida la plaza Mayor. Artesanos como Sandra Vicente, Luzerna-Patricia, Salix Alba, Alamares o Ebanistería Ontoria mostraron sus trabajos, desde cestería y encuadernación hasta velas orgánicas y artesanía en cuero. También hubo espacio para la tradición más dulce con la panadería Soto de Tordesillas.

Hoy domingo habrá una nueva oportunidad para disfrutar del itinerario musical por San Miguel del Pino, que hará un recorrido por los acontecimientos históricos más importantes y sus monumentos, todo, acompañado por el sonido del violín de Águeda Sastre.