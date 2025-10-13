El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tramo de la A-62 a la altura de El Montico, con una retención que no es la actual sino otra de hace unos años. Ramón Gómez

La Roja regatea un atasco kilométrico en la A-62

Dos personas han resultado heridas leves a la altura de El Montico y el tráfico ha sido desviado a carreteras secundarias

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:55

Comenta

Una colisión entre tres vehículos producida a las 18:46 horas provoca aún a estas horas, dos después, retenciones y desvíos de tráfico en la A-62 a la altura de El Montico, en sentido Valladolid. Según informan desde Emergencias 112 Castilla y León, dos personas, un hombre y una mujer, han resultado heridas leves.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una dotación de la Guardia Civil, así como dos ambulancias de Sacyl con equipo vital básico. Al tratarse de tres automóviles afectados, el tráfico se ha visto ralentizado con colas kilométricas que, algunos de los afectados, relatan que han llegado a prolongarse durante cerca de una hora. Para aliviar la situación, los agentes han derivado el tráfico a la carretera provincial.

Se da la circunstancia, según el testimonio de un conductor paralizado en el atasco, que el accidente ha coincidido con el desplazamiento del autocar de la Selección Española de Fútbol, camino de Valladolid a esas horas para disputar mañana su partido contra Bulgaria. Los viajeros de los coches parados han contemplado sorprendidos cómo una comitiva motorizada de la Policía habilitaba un corredor para que los futbolistas evitasen el atasco.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motorista fallecido en la A-11 era vecino de La Cistérniga y natural de Tudela de Duero
  2. 2

    Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo
  3. 3

    Veinte chabolistas mantienen vivo el poblado más longevo de Valladolid
  4. 4 Muere un hombre de 52 años tras sufrir un accidente de moto en la A-11, a la altura de La Cistérniga
  5. 5

    Detenido por esgrimir una pistola en un bar de la Circular y hacerse pasar por policía colombiano
  6. 6

    Cuatro décadas viviendo en una chabola en Valladolid: «No quiero que más nietos nazcan aquí»
  7. 7 Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes
  8. 8

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  9. 9 Detenido en Valladolid un repartidor por robar los paquetes que debía entregar
  10. 10 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Roja regatea un atasco kilométrico en la A-62

La Roja regatea un atasco kilométrico en la A-62