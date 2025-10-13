La Roja regatea un atasco kilométrico en la A-62 Dos personas han resultado heridas leves a la altura de El Montico y el tráfico ha sido desviado a carreteras secundarias

Tramo de la A-62 a la altura de El Montico, con una retención que no es la actual sino otra de hace unos años.

El Norte Valladolid Lunes, 13 de octubre 2025, 20:55

Una colisión entre tres vehículos producida a las 18:46 horas provoca aún a estas horas, dos después, retenciones y desvíos de tráfico en la A-62 a la altura de El Montico, en sentido Valladolid. Según informan desde Emergencias 112 Castilla y León, dos personas, un hombre y una mujer, han resultado heridas leves.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una dotación de la Guardia Civil, así como dos ambulancias de Sacyl con equipo vital básico. Al tratarse de tres automóviles afectados, el tráfico se ha visto ralentizado con colas kilométricas que, algunos de los afectados, relatan que han llegado a prolongarse durante cerca de una hora. Para aliviar la situación, los agentes han derivado el tráfico a la carretera provincial.

Se da la circunstancia, según el testimonio de un conductor paralizado en el atasco, que el accidente ha coincidido con el desplazamiento del autocar de la Selección Española de Fútbol, camino de Valladolid a esas horas para disputar mañana su partido contra Bulgaria. Los viajeros de los coches parados han contemplado sorprendidos cómo una comitiva motorizada de la Policía habilitaba un corredor para que los futbolistas evitasen el atasco.