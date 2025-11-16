El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los premiados, junto a organizadores e invitados al final de la gala

Ver 34 fotos
Los premiados, junto a organizadores e invitados al final de la gala Fernando Fradejas

Valladolid

Los empresarios de Rioseco premian las ocho décadas de Confitería Cubero

El Teatro Principal acogió este sábado la cuarta edición de la Gala de los Premios Aempryc, en la que también se reconoció a Marzu Maquinaria, Librería Bécquer y Peluquería Más que PeinArte

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:17

Comenta

Es importante que el medio rural presuma de su constante apuesta empresarial y su consiguiente desarrollo local, creación de puestos de trabajo y fijación de ... población. Algo que la Asociación de Empresarios y Profesionales de Medina de Rioseco y Comarca quiso este sábado hacer realidad con motivo de la celebración de la cuarta edición de la Gala de los Premios Aempryc. Un evento ya consolidado como una cita de referencia para el tejido empresarial comarcal en la que reconocer la labor y el esfuerzo de las empresas que contribuyen al desarrollo económico y social del territorio. El acto contó con la presencia del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Valladolid, Carlos Magdaleno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  2. 2 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  3. 3

    Vandalizan un parque de Valladolid un mes después de su inauguración
  4. 4

    Un barrendero de La Rondilla muestra su hartazgo por la falta de civismo de algunos vecinos
  5. 5 Renfe reducirá desde este domingo los tiempos de viaje entre Madrid, Segovia y Valladolid
  6. 6 Una agresión con arma blanca termina con un herido en el Paseo de Zorrilla
  7. 7

    La lluvia provoca un susto en el encierro de Traspinedo
  8. 8

    El mapa del alquiler en Valladolid: hasta 1.300 euros de diferencia entre barrios
  9. 9

    La carrera preelectoral agazapada de Silvia Clemente
  10. 10 Dos heridos en un accidente con cuatro vehículos implicados en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los empresarios de Rioseco premian las ocho décadas de Confitería Cubero