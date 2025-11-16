Los empresarios de Rioseco premian las ocho décadas de Confitería Cubero

Es importante que el medio rural presuma de su constante apuesta empresarial y su consiguiente desarrollo local, creación de puestos de trabajo y fijación de ... población. Algo que la Asociación de Empresarios y Profesionales de Medina de Rioseco y Comarca quiso este sábado hacer realidad con motivo de la celebración de la cuarta edición de la Gala de los Premios Aempryc. Un evento ya consolidado como una cita de referencia para el tejido empresarial comarcal en la que reconocer la labor y el esfuerzo de las empresas que contribuyen al desarrollo económico y social del territorio. El acto contó con la presencia del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Valladolid, Carlos Magdaleno.

La velada, celebrada en el Teatro Principal María Luisa Ponte fue, conducida por la periodista Lidia Veiga, quien entrevistó al jefe del Servicio de Promoción Agroalimentaria de la Diputación de Valladolid, el riosecano Francisco Fuentes, desde su experiencia en la creación de Alimentos de Valladolid y la Milla de Oro en una reflexión sobre la necesidad de construir una marca promocional común que potencie la identidad y la proyección de la comarca de Tierra de Campos y Montes Torozos.

La empresa riosecana Marzu Maquinaria fue merecedora del premio de Innovación Empresarial. Después de más de tres décadas que abriera las puertas de la mano del riosecano Fernando Zúñiga, la empresa se enorgullece de su sólida experiencia en el sector del metal, fabricando una gran variedad de productos de ganadería, con gran innovación en el sector ovino y vacuno. Sus hijos, Luis Fernando y Virginia, han seguido con la empresa, que tiene una docena de trabajadores, con lo que ello tiene de importancia en la creación de puestos de trabajos como una de las principales razones en la fijación de población en el medio rural.

Por su parte, Peluquería Más que PeinArte, de Villabrágima, recibió el reconocimiento en la categoría de Desarrollo Comarcal. Araceli Cid es la responsable de este servicio, que se caracteriza por su gran profesionalidad de la mano de las últimas tendencias. El Premio Programa Leader Campos y Torozos fue recogido por Librería Bécquer de Medina de Rioseco, un establecimiento que en el presente año ha cumplido el cuarto de siglo en que abrió sus puertas en plena calle Mayor gracias al matrimonio formado por Juan Manuel Cuenca y Pilar Ramos, siendo una de las últimas librerías del norte de la provincia.

Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la gala fue cuando Confitería Cafetería Cubero de Medina de Rioseco recibió el premio a la Trayectoria Empresarial en un merecido reconocimiento a sus más de 80 años de historia. La tradición familiar de hacer almendras garrapiñadas hay que buscarla en Villafrechós, pueblo de donde procede la familia Cubero. A finales del siglo XIX, Silverio Cubero se fue a la exposición universal de Barcelona de 1888 a presentar sus almendras garrapiñadas. Donde la torre Eiffel fue rechazada los terracampinos confiteros consiguieron diploma y medalla de plata. Bastantes años después, Gaspar Cubero y su hijo Florentino, el popular Tinín, abrieron en 1944 en Rioseco la actual confitería con almendras, helados, abisinios y caramelos. En el año 1971 se sumaría la cafetería, convirtiéndose con el tiempo en verdadero centro neurálgico de la calle Mayor riosecana. Los hijos de Florentino Cubero, Mario, Victoria y María del Carmen, junto a la esposa del mayor de los hermanos, Marina Ponte, han sabido continuar con la tradición confitera más artesanal que les lego su padre, Tinín, sin olvidar, claro está, a su madre, María del Carmen Galván, que siempre supo aportar su delicada mano para la confitería.

El presidente de la asociación anfitriona, Francisco de la Iglesia, manifestó que «estos premios pretenden poner en valor el trabajo de las empresas de Tierra de Campos, siendo el reconocimiento de tus propios compañeros lo que hace que el valor emocional de este premio sea mayor». Además señaló que «este día sirve para reflexionar sobre la situación que vivimos las empresas del medio rural, los retos a los que nos enfrentamos, además de visualizar su labor y su dedicación, su compromiso con el territorio, dado que, además de agentes económicos, somos una parte importante en el desarrollo social y cultural de la comarca».

Por su parte, el gerente de Aempryc, Mario Navarro, explicó que «con eventos como la Gala de los Premios pretendemos mostrar la gran capacidad que tienen empresarios y emprendedores en nuestra comarca». También manifestó que «este territorio cuenta con empresas con grandes profesionales, innovadores y competitivos», a la vez que destacó que «son empresarios que, por encima de todo, defienden sus raíces y son capaces de afrontar los retos futuros con optimismo».