Rápido y entretenido encierro mixto en el último día de las fiestas de Aldeamayor

A las diez de la mañana de este martes dio comienzo el último encierro mixto de Aldeamayor, con cinco toros de la finca Sotoverde que ... realizaron rápidas carreras. Hasta el punto de que el primer astado tardó solo diez minutos en alcanzar el recorrido urbano mientras que otro toro de la manada hizo lo propio con otro grupo de caballistas.

A los pocos minutos de la entrada de los primeros toros llegaron otros tres, dos castaños y uno sardo, con los bueyes. Pero uno de los novillos castaños se hizo el remolón y tuvo que ser reconducido por los caballistas. En este punto se registró un pequeño susto, pues al llegar a la entrada se encontraba cerrada la puerta de acceso a la calle, lo que provocó momentos de tensión y pánico al encontrarse las talanqueras llenas de público por dentro, con los otros dos toros por el otro lado. Gracias a la intervención de varios mozos le pudieron dar la vuelta y, en un momento en el que el novillo cogió un lateral de la plaza de toros, aprovecharon para abrirle una puerta y encerrarlo.

Posteriormente se dio suelta a seis novillos por la calle en varias tandas para que los corredores pudieran disfrutar, así como una vaca en la plaza para despedir los festejos taurinos de este año en Aldeamayor.