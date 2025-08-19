El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un momento del encierro por el campo este lunes en Aldeamayor. M. A. R.

Valladolid

Rápido y entretenido encierro mixto en el último día de las fiestas de Aldeamayor

Cinco novillos de Sotoverde han completado el recorrido hasta la plaza de toros, con momentos de tensión cuando el último astado se encontró con la puerta cerrada a su llegada a la plaza

Miguel Ángel Rochas

Martes, 19 de agosto 2025, 14:38

A las diez de la mañana de este martes dio comienzo el último encierro mixto de Aldeamayor, con cinco toros de la finca Sotoverde que ... realizaron rápidas carreras. Hasta el punto de que el primer astado tardó solo diez minutos en alcanzar el recorrido urbano mientras que otro toro de la manada hizo lo propio con otro grupo de caballistas.

