La Real Academia de la Lengua Española (RAE) detalla que espagat -adaptación del alemán «spagat», y este a su vez del italiano «spaccata»- hace referencia ... a la «apertura de piernas» y a «un ejercicio que consiste en abrir las piernas en un ángulo de 180º». La drag queen Lita Long ha sido víctima de acoso, insultos y amenazas en la red social X -antiguo Twitter- precisamente por ello, por «utilizar el termino abrirme de piernas en referencia a hacer el spagat», detalla la drag queen. Concretamente el usuario de X @patriam_tv escribía: «Quintanilla de Onésimo (Valladolid) gobernada por el PSOE trae un show en el que un travesti dice de abrirse de puertas delante de niños pequeños» y finaliza: «Dejen a los niños en paz».

«Me parece muy injusto que se saque de contexto algo así y se me utilice como arma política. Yo no hice ni dije nada fuera de lo normal, es más adapté mi show a un público familiar con niños y adultos», declara Lita Long, quien confiesa: «Tengo cierto miedo de que alguien me quiera contratar vea la polémica y se eche para atrás. Es como que han manchado mi imagen un poco aunque la gente sabe que es mentira con esto se incita a pensar lo contrario».

Raúl, quien da vida a Lita Long, compagina su trabajo como drag queen en bares como La Lupe con el cargo de monitor de niños en una empresa de hinchables. «A raíz de trabajar en la empresa de hinchables y como monitor de niños le comenté a mi jefa que era drag queen y creamos Bingo Pingo, un bingo musical en el que hay juegos y show con bailes presentado por Lita Long como drag. Tras el primer show de Bingo Pingo se pusieron en contacto con nosotros varios Ayuntamiento entre ellos Quintanilla de Onésimo», argumenta la drag queen de 22 años.

«Adapté el show a un publico familiar con niños y adultos. Y todo disfrutaron muchísimo del espectáculo. Incluso una niña hico un espagat conmigo durante la actuación», puntualiza y añade: «Abrirse de piernas tiene contenido sexual cuando estás haciendo un split o espagat». Con la publicación del mensaje en redes sociales se desató la polémica. «En los comentarios me tachan de pedofilo, de pederasta de engendro y de ser un travelo desnudo», afirma Lita Long en una entrevista para El Norte de Castilla. «Quiero reivindicar el trabajo que realizamos las drag queens y que se nos respete. Estoy muy orgullosa de mi trabajo y de hacer disfrutar a los niños», relata Lita Long, quien precisa: «No quiero que esto perjudique a mi trabajo ni a mi imagen».

El Ayuntamiento de Quintanilla de Onésimo, a través de un comunicado, ha mostrado su apoyo a la drag queen vallisoletano argumentando que «estos ataques no representan a los vecinos y vecinas y suponen un descrédito injusto para toda la ciudadania del pueblo que se distingue por su espíritu abierto, tolerante y solidario». No obstante, exigen «responsabilidad a quienes promueven o comparten estos mensajes en redes» y anuncia que «se tomarán todas las medidas legales oportunas para defender el honor de las personas aludidas y la integridad institucional de este Ayuntamiento».

Fundación Triangulo también se suma también a la condena de los hechos denunciando que un fragmento del espectáculo fue sacado de contexto y utilizado para promover discursos LGBTIfóbicos y mensajes que incitan a la violencia. «Estas manifestaciones constituyen un delito de odio según la legislación vigente», esbozan desde Fundación Triangulo, quienes tilda los hecho de «muy preocupantes» vinculando lo ocurrido, ahora y en otras ocasiones, con «el auge de discursos políticos de extrema derecha».

Decía Freddie Mercury en una de las canciones más conocidas del grupo de rock Queen que el «el show debe continuar -Show Must Go On, en inglés-» y eso va a hacer Lita Long, continuar con sus show drag repartiendo alegría a través de sus aperturas de piernas y acrobacias que contagian de entusiasmo a todos aquellos que han disfrutado, disfrutan y disfrutarán de su espectáculo drag queen.

Una drag queen que nació en Benidorm

La historia de vida de Lita Long, drag queen vallisoletana, nace en Benidorm y de la mano de su madre. A Raul, quien da vida a Lita Long, desde pequeño le gustó «jugar con muñecas, el maquillaje y el mundo de la moda» pero durante unas vacaciones en Benidorm se dió cuenta de que esa afición podía crecer y convertir en algo grande.

«Me fui de vacaciones con mi madre a Benidorm y descubrí lo que era el mundo del drag queen y el transformismo. Poco a poco me fui dando cuenta de que quería hacerlo. Di el paso a intentar buscar aquí en Valladolid establecimientos para actuar, me dieron la oportunidad en La Lupe y después con Bingo Pingo», detalla la drag queen, quien confiesa: «Siempre he practicado deportes como la gimnasia rítmica y el patinaje artístico, de ahí mi flexibilidad».