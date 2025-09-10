La presión vecinal obliga a recular al Ayuntamiento de Tordesillas, que levanta el 'toque de silencio' en fiestas

Visto y no visto. El bando publicado hoy mismo por el Ayuntamiento de Tordesillas –que pretendía regular horarios, decibelios y lugar de celebración de las ... actuaciones musicales de las peñas en las fiestas patronales del municipio– ya es papel mojado, o más bien papel roto, ya que el propio alcalde, Miguel Ángel Oliveira, se encargó de romper el bando en el balcón de la Casa Consistorial ante la atenta mirada de una Plaza Mayor llena que le reclamaba precisamente eso, que dejase sin efecto un marco regulador que ha generado un controversia instantánea en los tordesillanos.

Una importante cantidad de personas se concentraron bajo el Ayuntamiento desde las 20:30 horas de hoy miércoles y el alcalde quiso contestar desde el balcón de la Casa Consistorial micrófono en mano mientras algunos le abucheaban. «Vengo a dar la cara. Por lo tanto, merezco un respeto», apuntó el regidor, quien señaló que el domingo habían ocurrido unos altercados «importantes» en la Plaza Mayor. «Ha habido agresiones, incumplimiento de normas y ha habido que llamar a la Guardia Civil», dijo Olivera para justificar la decisión del Ayuntamiento mientras los ánimos se iban caldeando. «Yo entiendo todo. El bando no es una norma, es información. El pueblo es soberano. El pueblo decide. Yo no tengo ningún problema, rompo el bando y que sean las fuerzas de seguridad las que apliquen las denuncias», dijo mientras los presentes coreaban «que lo rompa, que lo rompa». Y lo rompió para decir acto seguido que «el bando está roto. Haced lo que queráis. ¿Queréis que autorice todo?», preguntó el alcalde poco antes de solicitar un programa de peñas para «autorizarlo todo y ya está».

Un vecino llevó el programa de peñas al alcalde, que se retiró a deliverar durante unos cuarenta minutos mientras los vecinos congregados esperaban su salida sin moverse de la Plaza Mayor. «Después de haber estado con cuatro representantes que han subido, me han traído el programa total que hacen las peñas y se van a autorizar todas las peticiones, hay alguna que ya está autorizada, hasta la diana. Casi todas son de tarde y las que son de noche se autorizarán igual», apuntó Oliveira para ceder ante una presión vecinal que acabó en tiempo récord con el 'toque de silencio' que pretendía imponer el Consistorio.