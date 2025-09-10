El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los vecinos, durante la protesta en la Plaza Mayor que obligó a recular al Ayuntamiento.

Los vecinos, durante la protesta en la Plaza Mayor que obligó a recular al Ayuntamiento. El Norte

Valladolid

La presión vecinal obliga a recular al Ayuntamiento de Tordesillas, que levanta el 'toque de silencio' en fiestas

La Plaza Mayor se llenó para reclamar al Consistorio que retirara el bando que limitaba el horario de las actuaciones musicales de las peñas y el alcalde accedió a la petición desde el balcón de la Casa Consistorial

Marco Alonso

Marco Alonso

Valladolid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:30

Visto y no visto. El bando publicado hoy mismo por el Ayuntamiento de Tordesillas –que pretendía regular horarios, decibelios y lugar de celebración de las ... actuaciones musicales de las peñas en las fiestas patronales del municipio– ya es papel mojado, o más bien papel roto, ya que el propio alcalde, Miguel Ángel Oliveira, se encargó de romper el bando en el balcón de la Casa Consistorial ante la atenta mirada de una Plaza Mayor llena que le reclamaba precisamente eso, que dejase sin efecto un marco regulador que ha generado un controversia instantánea en los tordesillanos.

