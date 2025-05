El pregón de Cuenca de Campos rinde un emotivo homenaje a Faustino González 'Tinín'

Miguel García Marbán Valladolid Sábado, 17 de mayo 2025, 22:43 Comenta Compartir

La historia de los últimos 50 años de Cuenca de Campos no se podría pensar sin la presencia de su vecino Faustino González, el añorado Tinín, quien durante 43 años fue su ejemplar alcalde hasta su fallecimiento en 2022, promoviendo la conservación, restauración y renovación de su municipio, además de ser un verdadero Quijote de Tierra de Campos y su cultura. De ahí la gran emoción que se vivió este sábado en la terracampina localidad cuando su hija, María Teresa González Gutiérrez, pronunció el pregón de las fiestas patronales de San Bernardino de Siena, que se convirtió en un sentido homenaje a su padre, porque «creo sinceramente que se lo merece, y además a él le hubiera gustado», en palabras de la pregonera, quien expresó que era la primera vez quien asistía al acto desde el fallecimiento de su padre, alcalde desde que ella tenía 6 años, y «es muy duro estar aquí sin él, sin su compañía, aunque sí creo que está aquí conmigo, guiándome, y que, además, estará bien orgulloso, ya que para él no había nada más importante que su pueblo». Al acto asistieron numerosos invitados, entre los que se encontraba la presidenta de la Diputación de Palencia, María Ángeles Armisén, una institución en la que la pregonera es jefa del Servicio de Promoción Económica y Empleo. «Mi provincia de acogida y la ciudad en la que vivo desde 2003», apuntó.

Junto a un recorrido vital por su infancia, su juventud, familiares y amigos, la universidad o sus ocupaciones profesionales, siempre con la presencia de Cuenca de Campos, en una clara declaración de sentimiento de afecto y pertenencia a la terracampina localidad que la hizo manifestar que «es mi lugar en el mundo», la pregonera aseguró que ser alcalde y estar al servicio de su pueblo fue la labor más importante de la vida de su padre, «de la que estamos muy orgullosos», señalando que no solo se quedó en la labor de la alcaldía, «también pudo trabajar con mucha ilusión para un ámbito más amplio, provincial como diputado, o comarcal, con la creación de la Fundación Rehabitar Tierra de Campos».

María Teresa González hizo ver que la forma de ser y sentir de su padre ha hecho a su hermano y a ella misma que «seamos lo que somos y que nos dediquemos a lo que nos dedicamos», recordando que «era de los que predicaban con el ejemplo y nos enseñó que la vida es esfuerzo, perseverancia, constancia, luchar por lo que uno cree» en unos valores que «están en nosotros y nos han guiado y guiarán siempre». Un momento en el que quiso reconocer «el empeño de mi madre para que pudiéramos tener siempre la mejor educación y formación».

La pregonera también recordó el vitalismo y optimismo de su padre, «inmune al desaliento», que le hizo conseguir muchos de los proyectos que se fue proponiendo a lo largo de su vida, «ya que creía firmemente en que era posible y os puedo asegurar que ninguno era fácil». La plantación de 26.000 árboles, la recuperación de la ruina de la iglesia de Santa María, la residencia de ancianos, la piscina, la Casa de Cultura, el albergue de peregrinos, la Semana Santa, las fiestas de San Bernardino y otras tradiciones son solo algunos de los proyectos de Faustino González que su hija recordó con emoción y que la hizo decir «cómo no me va a gustar venir a Cuenca, si aquí me reencuentro con él cada vez que vengo»,

En el final del pregón, María Teresa González, en unas palabras que es seguro habrían gustado mucho a su padre, animó a todos a sentirse «muy orgullosos de pertenecer a este pueblo y a esta comarca de Tierra de Campos, y sigamos pensando en ella como Tierra para la Esperanza, porque estoy convencida de que lo es», en referencia al título del libro que escribió en 1970 su tío Antonio Álamo Salazar, periodista, poeta y escritor profundamente vinculado a la comarca como un defensor apasionado de la riqueza cultural y humana de Tierra de Campos, del que poco antes había leído un párrafo.

Este lunes, tras los disparos de cohetes de la mañana, por la tarde se celebrará el tradicional acto en el que la cofradía del patrón invitará en los soportales de la Soledad a la corporación municipal a participar de las vísperas, que tendrán lugar tras ser trasladada en procesión la imagen del santo patrón desde la iglesia de los Santos Justo y Pastor hasta su ermita.