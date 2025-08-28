Pedrajas celebra su primer encierro con las calles y la plaza llenas

Miguel A. Rochas y Andrea Sánchez Jueves, 28 de agosto 2025, 00:25 Comenta Compartir

El primer encierro de las fiestas de San Agustín en Pedrajas de San Esteban se desarrolló en una tarde apacible de temperatura, con una plaza completamente llena y toda la calle del recorrido, en un típico encierro pedrajero. Los toros tomaron una y otra vez la calle en más de media hora de duración. Una vez finalizado el encierro se soltaron en la plaza toros para la capea. El primero, un Navarro de Macua al que fue imposible darle un corte, buscando con insistencia las tablas y echando la cara por encima de ellas. Ante la pitada general se le metió en toriles. Un Arucci de capa negra fue el segundo de la capea, este si fue un toro al que se le pudo sacar provecho ,con muy buenos cortes y algún salto de mucho mérito. Un astado bravo y con nobleza. Para finalizar el festejo salió un utrero negro de Arucci, muy suelto y sin fijeza. Aún así se le pudo sacar partido.

La localidad se ha sumergido ya de lleno en las fiestas. Como cada año en estas fechas, pedrajeros y pedrajeras se ponen su ropa, fajines y pañuelos para dar la bienvenida a sus celebraciones patronales de San Agustín. Dan el pistoletazo de salida con su habitual izado de banderas, chupinazo y el famoso 'Agua va' en la Plaza Mayor del pueblo. Es un momento que el alcalde de la localidad, Alfonso Romo Martín, describe como el más emotivo: «Es cierto que la gente está más contenta, más efusiva y con más ganas de disfrutar».

Las fiestas de San Agustín tienen un programa muy completo desde actividades para los más pequeños hasta vermú y verbenas. Y por supuesto, no pueden faltar los festejos taurinos. «Pedrajas de San Esteban es un pueblo taurino y eso se refleja muchísimo en el que es el programa de fiestas. Tenemos seis encierros, cuatro probadillas y dos capeas, explica Romo Martín. Y además, el Certamen de Novilleros Empiñonarte de España, que este año cumple su vigésima quinta edición y es ya una cita ineludible dentro de aquellos festejos que promocionan a las jóvenes promesas del toreo.

No hay que dejar atrás el papel fundamental que tienen las peñas del pueblo en estas celebraciones, según declara el alcalde. «El elemento especial de las fiestas de Pedrajas es la gente, y por supuesto las peñas, que desempeñan un papel importante, y son aquellas que aportan la vitamina, tanto para los vecinos como para la gente que viene».

