Pedrajas calienta motores para sus fiestas con un certamen de pinchos, toros y teatro

Pedrajas de San Esteban ha calentado motores este fin de semana de cara a sus fiestas de San Agustín, que tendrán lugar del 27 al ... 31 de agosto, con diferentes actividades que han atraído hasta la localidad vallisoletana a numerosos visitantes.

Un año más, uno de los grandes atractivos ha sido el certamen del Pincho Piñonero, que este año ha alcanzado su vigésima edición. En esta ocasión, han sido un total de diez establecimientos hosteleros los que han participado en la iniciativa, referente en la comarca.

Los bares, cafeterías y restaurantes participantes han optado por propuestas gastronómicas sugerentes como 'La tentación', 'Ahijadilla', 'Cono pedrajero', 'Cordero de pinar', 'El calamar', 'Nido de piñón', 'Ligamento', 'Chimichanga', 'Piñoreo' o 'Solomillo toscano' para tratar de alzarse con alguno de los tres premios.

El primero se llevará un diploma y 300 euros; el segundo, un diploma y 150 euros; mientras que el ganador de la votación popular también se llevará un diploma y 150 euros.

Concurso de cortes

Los pinchos, que además de ser valorados por el público mediante votación popular también fueron valorados a ciegas el viernes por un jurado profesional formado por Nauzet Betancort Melián, jefe de cocina de 'El hilo de Ariadna by Martín Berasategui' de Rueda, y su compañera de fogones pedrajera Sara García de la Fuente; Miguel Ángel de la Cruz, copropietario del restaurante estrella Michelin y estrella verde Michelin La Botica de Matapozuelos; el pedrajero Iván García Romo, jefe de cocina del restaurante estrella Michelin Trigo de Valladolid; y Palmira Soler del Restaurante 5 Gustos de Valladolid. El veredicto, al igual que el resultado de la votación popular, se desvelará este martes por la noche en la Plaza Mayor.

A todo ello, además, cabe añadir un concurso de cortes este domingo por la tarde y el Festival de Teatro y Artes de Calle 'Empiñonarte', que en esta decimosexta edición deleitó al público con dos espectáculos.