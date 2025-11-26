El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Héctor Román (izquierda) y Óscar Garrido (derecha) y, al fondo, los vecinos de Nava del Rey que participaron en 'El silencio roto'.

¿Un oso o un hombre desconocido? El dilema que lanza el vídeo vallisoletano ganador de un premio internacional

«Siempre estamos en el rol de que la mujer parece que tiene la culpa, pero no la tiene, el que obra mal es el que agrede», señala una de las vecinas de Nava del Rey que ha participado en la pieza contra la violencia sexual

Ángela Zangróniz

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:06

«El agresor sigue en el pueblo y lo tengo que ver a diario» pese a la «orden de alejamiento de 300 metros» que el ... juzgado dictó tras una agresión en la piscina, el pasado verano, a su hija con discapacidad. Es el testimonio que Natalia Berdote, vecina de Nava de Rey, comparte de forma espontánea, con lágrimas en los ojos, con el resto de vecinos de Nava del Rey reunidos para contar cómo surgió la grabación del vídeo 'El silencio roto. Es tiempo de contarlo', que ha sido galardonado con el Premio Internacional CLAP 2025 en la categoría de Motion Graphics & Vídeo-Mejor branding para TV o canales en redes sociales por su fuerza conceptual, honestidad narrativa e impacto emocional en torno a la violencia sexual.

