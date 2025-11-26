¿Un oso o un hombre desconocido? El dilema que lanza el vídeo vallisoletano ganador de un premio internacional

«El agresor sigue en el pueblo y lo tengo que ver a diario» pese a la «orden de alejamiento de 300 metros» que el ... juzgado dictó tras una agresión en la piscina, el pasado verano, a su hija con discapacidad. Es el testimonio que Natalia Berdote, vecina de Nava de Rey, comparte de forma espontánea, con lágrimas en los ojos, con el resto de vecinos de Nava del Rey reunidos para contar cómo surgió la grabación del vídeo 'El silencio roto. Es tiempo de contarlo', que ha sido galardonado con el Premio Internacional CLAP 2025 en la categoría de Motion Graphics & Vídeo-Mejor branding para TV o canales en redes sociales por su fuerza conceptual, honestidad narrativa e impacto emocional en torno a la violencia sexual.

El vídeo presentado por SOMOS x Nava del Rey, un movimiento ciudadano con dos representantes en la Corporación municipal que busca «cambiar y mejorar la situación del pueblo», fue elegido de entre las 1.627 piezas de 16 países, entre ellos España, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Francia, Rusia, México, Argentina, Colombia o Perú, que aspiraban a uno de los reconocimientos más prestigiosos del ámbito del diseño, la comunicación y el branding en Iberoamérica .

Sin actores profesionales ni grandes medios técnicos, vecinos de esta localidad que ronda los dos mil habitantes se unieron para, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, poner el foco en cómo determinados comportamientos se normalizan socialmente hasta el punto de volverse invisibles pese a que son muchas las mujeres que los sufren a diario. «La idea venía principalmente porque queríamos mirar a ese día, al 25N, y nos parecía que era una causa que tenía mucho sentido para cualquier contexto», explica Óscar Garrido, guionista de la pieza.

«Con esa idea nos movimos para tratar de tirar de esos hilos que nos pudiesen ayudar a describir, a generar un contexto». Para plasmarla requirieron de la ayuda de los navarreses. «Queríamos que fuesen muchas voces para que formasen parte del mensaje y con ello, tratar de atravesar generaciones de alguna manera», puntualiza Héctor Román Rodríguez, productor y editor de la pieza. Por eso, que una pieza grabada en un pueblo como Nava del Rey, con personas anónimas y sin artificios, haya logrado captar la atención de un jurado internacional es algo extraordinario«, señala Héctor Román, productor y editor del vídeo

Para ello, reunieron a alrededor de cuarenta vecinos en la Casa de Cultura de Nava del Rey. El mensaje era claro: la violencia sexual es una lacra y hay que poner medidas para erradicarla. El vídeo parte de la idea de la pensadora india Gayatri Spivak, pionera en el feminismo y el ecologismo, que «nos enseñó que incluso entre quienes luchaban por la libertad y la emancipación de los pueblos había una zona de sombra: la que proyectaba la violencia de estos contra sus mujeres. Estas mujeres, doblemente oprimidas, no tenían voz».

La violencia sexual «es una herencia cultural que, generación tras generación, hemos ido transmitiendo y viviendo y eso es lo que queríamos romper», matiza Garrido, que cree que «tristemente estamos dando pasos para atrás porque en cuanto dejamos de preocuparnos por ello, se nos cuela por cualquier sitio». Lo más revelador, dice, fue escuchar a mujeres mayores decir: 'esto es denunciable', y al mismo tiempo afirmar: 'pero a mí no me pasó', cuando sí formaba parte de su experiencia. Ha sido un proceso de toma de conciencia colectiva. Y este premio, más allá del reconocimiento técnico, demuestra algo importante: que un pueblo pequeño puede generar un mensaje grande, capaz de mover reflexión mucho más allá de sus fronteras».

En el vídeo, grabado en un día, lanzaron una pregunta -escuchada por el guionista en la radio a raíz de un debate viral generado por un vídeo en TikTok- que invita a los espectadores a reflexionar: «¿Preferirías encontrarte en el bosque con un hombre desconocido o con un oso?». Los oyentes masculinos señalaron que ellos escogerían a un hombre, mientras que muchas de las mujeres preferían... al oso. «Para nosotras el miedo a un hombre es mucho más real», menciona una vecina en el corto. «Es una metáfora muy potente de lo que verdaderamente vivimos como sociedad y de lo que, de alguna manera, permitimos que se esté sosteniendo», destaca el guionista.

'El silencio roto' muestra una realidad que comparten muchas mujeres. «Yo creo que es necesario visualizarlo para que la gente vea que ocurre», señala Lara De La Rosa, vecina de Nava del Rey que siente que «igual en el pasado se intentaba encubrir más, se llevaba más en secreto, y ahora a través de redes sociales y medios de comunicación, es algo que sale a diario en la televisión». «Considero que aún hay miedo de decir ciertas cosas», añade Teresa Díez. «Siempre estamos en el rol de que la mujer parece que tiene la culpa, pero no la tiene en realidad. Ella no obra mal, el que obra mal es el que agrede y parece que siempre la mujer es señalada», sentencia Díez. También hay casos de mujeres que no saben identificar que aquello que han vivido es violencia. De ahí la importancia de dar voz a las víctimas, para que narren sus vivencias y sirvan de referente frente a las que no son conscientes de la gravedad de los hechos o temen hacerlos públicos, coinciden las participantes en el vídeo galardonado.

Los navarreses que formaron parte de la grabación del corto creen que «como sociedad, tenemos el deber de hablar de esto porque es un tema que perjudica a todas las mujeres». El problema, explican, radica «en la educación que reciben los jóvenes y en la peligrosidad que tienen al haber nacido con un dispositivo electrónico bajo el brazo. Nadie les ha enseñado a hacer uso responsable de los móviles y tampoco les han explicado cómo se viven las relaciones sexuales». Esto hace que muchos de ellos tengan como referencia la industria de la pornografía, que les proporciona una visión distorsionada de cómo se viven las relaciones. «¿De verdad nuestra política no puede lidiar con la educación de los jóvenes?, ¿que nuestras niñas y niños no puedan aprender a reconocer y a detener la violencia antes de que se normalice? ¿Cuando hemos permitido que la pornografía eduque sexualmente a nuestros hijos?», son algunos de los interrogantes que plantea 'El silencio roto'.

Óscar Garrido cree que es necesario que los jóvenes «entiendan el contexto del mundo, del amor, de las relaciones, del respeto, para que luego, cuando identifiquen algo en el móvil que no es correcto, digan 'esto no puede formar parte de mi forma de entender el mundo'». Para ello, señala, «necesitan una educación que les enseñe respeto por la mujer y que les muestre abiertamente que la pornografía no es amor».

Con este vídeo, y con esta reivindicación, SOMOS X Nava del Rey consiguió hacerse con el Premio Internacional CLAP 2025. «El mensaje nos parecía tan potente desde el minuto cero que simplemente queríamos que toda la atención del espectador recayese sobre él», explica Héctor Román, acerca del proceso de grabación de la pieza. «Queríamos que no hubiese nada que destacase sobre el fondo», señala acerca de la elección de grabar sobre una base negra con los vecinos en blanco y negro y los subtítulos bajo ellos para que «lo importante fuera el mensaje», sentencia.