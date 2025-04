Olmedo aprueba un presupuesto municipal de 5,3 millones de euros

Cruz Catalina Sábado, 5 de abril 2025, 18:43 Comenta Compartir

Cuatro meses después de la habitual fecha de aprobación, el Ayuntamiento de Olmedo aprobaba recientemente, con los seis votos favorables de los ediles del PP y el voto en contra de los cuatro de Impulsa Olmedo y uno del PSOE, el proyecto de presupuesto municipal para el presente ejercicio 2025 que asciende a 5.312.057,09 euros. El primero de la etapa de Myriam Martín Frutos como alcaldesa desde que accediese al cargo en octubre del pasado año tras la dimisión y renuncia al acta de concejal de su antecesor, Alfonso Centeno Trigos.

«Cuentas de todos -como ha definido la regidora- marcadas por la eficacia y eficiencia, para ofrecer servicios públicos de calidad, que tienen como centro a las familias y suponen un compromiso para con los más vulnerables, y además tienen como objetivo el fomento de la natalidad, la mejora de la educación infantil y el apoyo a los colectivos locales, en definitiva, un presupuesto para seguir creciendo juntos».

Presupuesto de gastos en cuyo apartado de operaciones corrientes se ha previsto una partida de 1.719.592,30 euros (32,37%) para el pago de salarios al personal, otra de 2.814.761,78 euros (52,99%) para gastos en bienes y servicios, otra más de 2.267,87 euros (0,04%) para gastos financieros, y por ultimo una de 158.118,81 euros (2,98%) destinada a transferencias corrientes para el pago a otras entidades.

Sin duda lo más destacable del presupuesto de gastos para este ejercicio 2025 en el apartado de operaciones financieras es la partida de 569.775,84 euros (10,73%) destinada a inversiones reales, y las de 32.000 euros (0,60%) y 15.540,49 euros (0,29%) destinadas respectivamente a transferencias de capital y a amortizaciones de créditos y deuda (pasivos financieros).

Entre las inversiones reales previstas, donde se incluyen varias de las previstas en los Planes Provinciales de Cooperación de la Diputación correspondientes al bienio 2024-2025 y los Planes V 2023 y 2024, figuran por su cuantía una intervención en un solar municipal para su conversión en parque (311.900 euros), la construcción del monumento 'Siete sietes' (60.000 euros), las obras reparación de la iglesia de Santa María (41.871,30 euros), reparación de caminos agrícolas (40.000 euros), la ampliación de la red de abastecimiento de agua hasta la N-601 (32.369,33 euros), pavimentación en el barrio anejo de Calabazas (27.500 euros) y la adquisición de estanterías para el traslado del archivo municipal a una nueva dependencia (25.000).

42,25% de aportación municipal

Completa la lista de inversiones previstas ejecutar a lo largo de lo que queda de año sendas partidas para otras dos actuaciones en el citado barrio anejo de Calabazas (7.536 y 4.412 euros), la reparación de la cubierta y ascensor del centro de educación de adultos (6.250 euros), la adquisición de equipos para procesos de información (5.431,70 euros), la compra de mobiliario para el Espacio Joven (4.505,51 euros) y la domotización de la Casa de la Villa (3.000 euros). Inversiones todas ellas para las que el consistorio solo aportara el 42,25% (240.733,43 euros).

Por áreas de gasto las previsiones de las cuentas municipales estimadas son 1.678.176,99 euros para servicios públicos básicos, 148.296,55 euros para actuaciones de promoción y protección social, 2.176.359,35 euros para producción de bienes públicos de carácter preferente, 116.169,17 euros para actuaciones de carácter económico, 1.177.353,95 euros para actuaciones de carácter general y 15.701,08 euros para deuda pública.

Por lo que se refiere al presupuesto de ingresos por operaciones corrientes se han previsto una recaudación de 1.728.576,09 euros (32,35%) por impuestos directos, otros 564.000,00 euros (10,56%) por impuestos indirectos, y 1.165.592,00 euros (21,82%) por tasas, precios públicos y otros ingresos, así como 1.427.754,64 euros (26,72%) por transferencias corrientes y 127.936,00 euros (2,39%) por bienes patrimoniales. En cuanto a los ingresos previstos por operaciones de capital, únicamente se han consignado 329.042,41 euros (6,16) por transferencias de capital.

«No responde a las necesidades»

En el debate, el principal partido de la oposición, Impulsa Olmedo, manifestó su rechazo al proyecto de presupuesto presentado por el equipo de gobierno popular porque no responde a las verdaderas necesidades de Olmedo al hacerse sin transparencia ni participación, al no permitir participar desde el inicio, indicando que no se gestionan bien prioridades al no incluir una partida para reparar la biblioteca, que tiene goteras importantes, ni para reparar el polígono industrial, y sí se incluye una importante partida de 60.000 euros para un monumento.

Al tiempo que criticó la partida destinada a publicidad, por importe de 70.000 euros, manifestando «si de verdad era necesaria» tanta cantidad, el olvido a las personas mayores, al subir el coste del servicio a los residentes de la Fundación Nicolás Rodríguez y recortar el apoyo directo del consistorio, las pérdidas y falta de control en las sociedades municipales, la falta de ayudas reales al transporte y a la formación de los jóvenes.

«Y mientras tanto –como señala su portavoz Luis José Rodríguez Alfayate- proyectos como el frontón municipal mal pintado dos veces, la piscina sin arreglar o la obra de la Casa de la Villa parada, siguen sin solución ni responsabilidades. Olmedo merece unos presupuestos útiles, justos y transparentes. Y estos no lo son».

Temas

Olmedo