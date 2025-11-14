Un niño cofrade mirando a la Escalera anunciará la Semana Santa de Rioseco de 2026

Miguel García Marbán Valladolid Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

La centenaria Semana Santa de Medina de Rioseco ya tiene fotografía para su cartel anunciador del año 2026. Se trata de una emotiva instantánea en la que un niño cofrade de la Hermandad del Descendimiento mira al paso titular de su cofradía tras detenerse en la calle Mayor. Se trata del conocido popularmente como la Escalera, uno de los monumentales pasos grandes. Sin duda es un magnífico retrato de la esencia de la Pasión riosecana, en especial en referencia al importe relevo generacional con la incorporación de los más pequeños prácticamente nada más nacer.

Con el título «Instruye al niño su camino», la instantánea pertenece al fotógrafo riosecano David Fernández, con la que ha ganado el Concurso de Fotografía Tomás de Sierra, que, en su vigésima segunda edición, volvió a convocar la Junta de Semana Santa de Medina de Rioseco. Fernández, que ya ganó este concurso para los carteles de 2023 y 2025, manifestó que «es un orgullo, honor y satisfacción como cofrade y riosecano el que mi foto sea la elegida para ser cartel de la Semana Santa riosecana». Además explicó que «es una imagen que nos representa, porque ese niño es lo que somos, porque en Rioseco nacemos siendo cofrades y mamamos la Semana Santa desde niños». Por eso aseguró que «esta foto simboliza la conexión intergeneracional del pasado con el presente y el futuro, la nostalgia por el tiempo pasado y la esperanza de que las tradiciones y experiencias perduren».

Por su parte, el también fotógrafo riosecano Cristián Pérez, al que se debe la foto del cartel de 2024, ha conseguido el segundo premio con una fotografía en la que, con el título «Resurrección», recoge el momento final de la procesión del Domingo de Resurrección cuando los pasos de la Virgen de la Alegría y Jesús Resucitado entran en la iglesia de Santa María. Pérez, expresó que «la composición juega con la luz de la iglesia de Santa María simbolizando el triunfo de Cristo sobre la oscuridad, arropado por sus hermanos y hermanas, mientras el enfoque resalta los gestos de devoción que envuelven el paso de la Virgen de la Alegría». También manifestó que, para él, «la fotografía cofrade es una forma de expresar la fe, la devoción y la belleza de nuestras tradiciones», asegurando que «este premio me anima a seguir capturando esos momentos únicos que nos unen cada Semana». Esta fotografía será la portada de la revista ilustrada que cada año edita la Junta de Semana Santa.

El presidente de la Junta de Cofradías, Antonio Herrera, en el acto de entrega de los premios este viernes, felicitó a todos los participantes en el concurso «por la calidad de las obras presentadas» y animó a participar a todos los fotógrafos profesionales o aficionados en el concurso del año 2026, que cumplirá su vigésima tercera edición. Herrera explicó que «el cartel y la revista conforman dos elementos fundamentales para la promoción de nuestra Semana Santa». También animó a todos los fotógrafos presentes a «seguir retratando nuestra Semana Santa, porque en el fondo es retratar nuestro espíritu», asegurando que «este premio me anima a seguir capturando esos momentos únicos que nos unen cada Semana».

Para el presente concurso se ha llevado a cabo una exposición digital en la que se han podido ver las 66 fotografías presentadas por los fotógrafos concursantes Sara Urbón, Patricia García, Tomás Francisco Corral, Jesús Guerra, Miguel Ángel Fernández, José Enrique Rodríguez y Elena Rivero, Además de los dos ganadores.