Una multitudinaria Feria del Vino celebra el final de una vendimia de calidad en Rueda

Cristina Solís, gerente de la Ruta del Vino Rueda; Sonia Alonso, diputada provincial; David López, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Rueda; Víctor Alonso, vicepresidente de la Diputación de Valladolid; Carlos Yllera, presidente de la D.O. Rueda; José Ignacio Pérez, alcalde de Rueda; Santiago Mora, director general de la D.O. Rueda; Manuel Salgado, El Norte; Arancha Zamácola, prensa D.O. Rueda, y Moisés Santana, diputado provincial.

Susana Gutiérrez Rueda Sábado, 11 de octubre 2025, 22:28 Comenta Compartir

Una auténtica fiesta de celebración del final de la cosecha de una añada de gran calidad en la Denominación de Origen. Rueda se vistió ayer de gala con la 35ª edición de la Fiesta de la Vendimia, que entre sus actividades incluye la Feria del Vino. Con un tiempo casi veraniego, el primer día de festejos contó con un gran ambiente, donde la cultura del vino fue la mayor protagonista y el nexo de unión entre los asistentes. Público de todas las edades, de muy dispares procedencias, brindó con las propuestas de las diversas bodegas, con vinos diferentes y variados, que demostraron la riqueza del territorio en el que se elaboran. Se trata de un evento impulsado por El Norte de Castilla, con la colaboración de la Diputación Provincial de Valladolid y la organización del Ayuntamiento de Rueda y el Consejo Regulador de la zona de calidad vitivinícola. Este año se ha estrenado un nuevo formato que ha contado con el respaldo del público. No se quisieron perder el evento el presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, Conrado Íscar: el vicepresidente, Víctor Alonso, y los diputados Moisés Santana y Sonia Alonso, que recorrieron la feria junto al alcalde de Rueda, José Ignacio Pérez, y el teniente de alcalde, David López; además del presidente de la Denominación de Origen Rueda, Carlos Yllera.

Manuel Salgado, director de Publicidad Institucional de El Norte; José Ignacio Pérez, alcalde de Rueda; Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid y las responsables de La Biótica Degustación. La actuación musical de por la tarde suscitó gran expectación. 1 /

A las doce de la mañana comenzaron a llegar hasta la plaza Mayor de Rueda los primeros asistentes, en un goteo continuo que alcanzó su punto álgido durante la tarde. Todos los asistentes con la misma dinámica, el primero de los pasos: hacerse con el kit de la Feria, una copa de vino, un portavinos y cinco fichas. Algo imprescindible para degustar, más tarde, otros tantos vinos en los diversos expositores. La curiosidad por conocer las características de las propuestas de cada bodega y el interés por adentrarse en sus peculiaridades y en la forma en la que se elaboran, demostraron una vez más que el vino es más que un producto, es cultura y tradición. Todo esto sin olvidar la propuesta de Alimentos de Valladolid que está contando en la feria con varios establecimientos adheridos a la marca.

Los acordes tampoco faltaron. La música en vivo se convirtió en el mejor maridaje para la Feria del Vino de la mano de Lowe Band y su música de los años 80, que hizo bailar al público por la tarde, dando el testigo por la noche a la música disco. El Toro de Vendimia fue otro de los reclamos de la jornada en una cita organizada por la Asociación Taurina Villa de Rueda. La XII Feria artesanal de la Vendimia y la IV edición 'Admirar Luces del Barroco' , completaron la oferta del primer día de celebraciones.

Cientos de personas acudieron a la Feria del Vino de Rueda. A.B.

Domingo

La Feria del Vino continúa hoy, domingo, con un horario de 12:00 a 17:00 horas. En esta jornada, se acompaña de algunos actos tradicionales en la celebración de la cosecha, como el pregón que comenzará a las 12:15 horas, tras la recepción de autoridades. También se procederá a la pisada de la uva y se distinguirá como Bodeguero de Honor a Ignacio Martín Obregón, presidente de la Bodega Cuatro Rayas. La música llegará a las 13:30 horas con el grupo de versiones Efecto Retroactivo. A las 15:00 horas será la paella popular.

Las actividades también incluyen el III Concurso Nacional de Pintura Rápida Villa de Rueda y a las 10:00 horas, la exposición de barricas del III Concurso de Pintura en Barrica. De 10:00 a 17:00 horas tendrá lugar la XVIII Concentración de coches, camiones, tractores y motos clásicos. Durante todo el día, tampoco faltará la animación de calle con el eje temático de la vendimia y la antigua 'Roda', a cargo de Alcalmud Animación, que incluye pasacalles, talleres infantiles, malabares, animación musical con bailarines, animaciones tabernarias y la Fiesta de Baco. A las 23:00 horas se clausurará la fiesta, hasta el años que viene.

Ver 16 fotos Yuri Sung y Jung Han, de Corea del Sur. A.B. Público internacional atraído por la calidad de la oferta vitivinícola Entre los asistentes a la fiesta se evidenciaban perfiles de todo tipo, incluso de procedencias de los más variadas y exóticas. Entre ellos, Bodil Maersk y Kirsten Seeberg, dos jubiladas danesas, que aprovecharon sus vacaciones para visitar las bodegas de Rueda y disfrutar de la Feria. Desde el otro lado del charco, desde Costa Rica, dentro de un viaje por España conociendo diversas zonas vitivinícolas arribaron Patricia Ibáñez, Gerardo Hernández y Brenda Lizano. Tampoco pudieron pasar desapercibidas, Yuri Sung y Jung Han, dos amigas coreanas y afincadas en Madrid que confesaron que habían viajado hasta Rueda «exclusivamente para disfrutar de la Feria del Vino». El toque francés lo ponía un grupo de mujeres llegadas desde Bayona, afincadas desde hace décadas en el país vecino desvelaban también el motivo de su presencia: «Tenemos raíces aquí y hemos aprovechado para venir a disfrutar el vino». Mallorca, Castellón, Sevilla, Asturias y Galicia eran otras de las procedencias de los incondicionales del vino de la D. O. Rueda. También desde diversos puntos de la región como Salamanca, Zamora o Burgos. No podían faltar los vecinos de la comarca, grandes grupos de amigos decidieron festejar el fin de la vendimia al son de los brindis y la música. Los sombreros identificaban a un grupo de una treintena de personas que celebraban un 50 cumpleaños. Mientras que la presencia de una decena de amigas de Medina del Campo demostraba que el vino también es cosa de jóvenes.