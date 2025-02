Muere Soledad Gil, la histórica tendera de Villavicencio de los Caballeros

Soledad Gil Herreras, la histórica tendera de Villavicencio de los Caballeros, falleció este lunes a los 87 años. Sole, como la llamaban de un modo cariñoso sus seres queridos, era toda una institución tanto en la localidad vallisoletana como en toda la comarca de ... Tierra de Campos. Trabajadora incansable, estuvo durante décadas detras del mostrador de la tienda que su padre, José Gil, abrió el 1 de marzo de 1938 y que cerró sus puertas el 1 de enero de 2021, más de 82 años después.

Sole, que deja dos hijos -Jaime y Nacho- y tres nietos -Jaime, Elvira y Paula- echó el cerrojo del comercio a los 83 años después de toda una vida despachando pan y diferentes productos a sus vecinos. «Me levanto todos los días a las siete. La tienda no la abro hasta las nueve y media, cuando viene el panadero que me trae el pan de Castroverde. Es tontería abrir antes. La gente no madruga. Levantarse pronto es gastar luz y lumbre», afirmaba a principios de diciembre de 2020, días antes de jubilarse.

Su trayectoria llevó a la Cámara de Comercio de Valladolid a otorgarle una mención especial al comercio histórico de la provincia a Gil, con el objetivo de homenajear una vida dedicada al comercio rural mixto en el municipio. Durante el homenaje, Gil instó a «proteger a los pequeños comerciantes que continúan dando servicio en las zonas rurales de Valladolid».

El Tanatorio San Juan de Medina de Rioseco acoge desde las 16:00 horas de este miércoles el velatorio. Familiares y amigos darán su último adiós a Soledad Gil Herreras este jueves, a las 12:00 horas, en la iglesia de Santa María de la Asunción de Villavicencio de los Caballeros. Descanse en paz.