José Amalio, cuando estaba ingresado en 1971 en la Residencia, recibió la visita de los Reyes Magos el 6 de enero de 1971. El Norte

Valladolid

Muere José Amalio, el 'niño de las agujas', al que su madre clavó 27 por todo su cuerpo en 1971

El bebé de La Seca, cuyo caso dio la vuelta a España, sobrevivió a tres intervenciones para extraerle los pinchos de la cabeza, el cuello y el abdomen y su progenitora fue condenada a internamiento psiquiátrico

Miguel Ángel Rochas

Miguel Ángel Rochas

Martes, 14 de octubre 2025, 19:47

Comenta

La Seca, Valladolid, finales de 1971. Allí vivía una mujer llamada Verónica con su familia: su esposo Amalio y sus hijos Daniel (8 años), Carlos ( ... 6) Paz (3 años) y José Amalio (10 meses). Este último, tan solo un bebé, se pasaba el día y la noche llorando. Su madre, aparentemente preocupada por el pequeño, acudía casi a diario al médico de la localidad, José Molinero, para saber qué le ocurría, pero el doctor no encontraba nada en el niño. Sí lo hizo en ella: desde que dio a luz a su cuarto hijo, Verónica pasó de ser una persona alegre y amable a alguien triste. No sonreía y apenas se relacionaba. También pasó de la angustia inicial por no saber qué le ocurría al bebé a la indiferencia.

